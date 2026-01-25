Desde el avión presidencial hasta la red vial: así inicia agenda del nuevo Congreso

San Pedro Sula, Honduras.

Diputados de las distintas bancadas del Congreso Nacional presentaron una serie de proyectos de ley y manifestaciones orientadas a temas económicos, sociales y de infraestructura, pautando el inicio formal de la discusión legislativa en la nueva etapa parlamentaria.

Durante la sesión, que inició a las 3:30 de la tarde, uno de los primeros proyectos fue presentado a las 4:00 pm por el diputado Eder Mejía, del Partido Nacional, quien solicitó autorización para que el Poder Ejecutivo pueda vender el avión presidencial mediante un proceso transparente y conforme a la normativa legal vigente, a través de una subasta pública.

Los recursos obtenidos serían destinados al financiamiento de programas sociales prioritarios en áreas como salud, educación, seguridad alimentaria, acceso a agua potable e infraestructura, en beneficio directo de la población hondureña.

En el ámbito laboral, los diputados Jorge Cálix, del Partido Liberal; y Erick Alvarado, del Partido Nacional, presentaron el proyecto de ley de Empleo Parcial y por Hora, una iniciativa que busca generar oportunidades laborales, especialmente para la juventud de la zona norte del país, con énfasis en el sector maquilador y la dinamización de la economía nacional. Varios legisladores manifestaron su respaldo a esta propuesta durante el pleno.

Por su parte, el diputado liberal José Rolando Sabillón presentó un proyecto para la asignación de recursos destinados a la construcción con concreto hidráulico del tramo carretero Pito Solo–Ceibita, en el departamento de Santa Bárbara, con el objetivo de fortalecer la conectividad, el desarrollo local y la actividad económica de la región.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En el marco del Día de la Mujer Hondureña, la diputada Luz Angélica Smith, del partido Libre, realizó una manifestación destacando las luchas históricas de las mujeres del país. “Desde los hogares y los espacios de trabajo, las mujeres hemos defendido nuestros derechos, la inclusión y la justicia”, expresó ante el Hemiciclo.

Asimismo, el diputado nacionalista Milton Puerto Oseguera solicitó la pavimentación de la carretera que conecta Sulaco con la cabecera municipal de Yoro, al considerar la obra clave para mejorar la conectividad, el comercio y el desarrollo de esa zona.

En respuesta, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano adelantó la presentación de un proyecto de decreto para la entrega de un kit de maquinaria a cada municipalidad del país, sin distinción de colores políticos, como parte de una propuesta impulsada por el presidente electo Nasry Asfura.

En materia turística, el diputado David Manaiza, del Partido Nacional, presentó una iniciativa para mejorar las carreteras del Litoral Atlántico, con el fin de fortalecer el turismo en la zona norte del país previo a la llegada de la Semana Santa.

Durante la jornada también se abordaron temas como amnistías, mayor cobertura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y declarar por emergencia de la red vial nacional.

Al cierre de la jornada, Zambrano notificó sobre una comisión conformada por diputados que se reunirá este lunes a las 7:00 de la mañana para tener listos los dictámenes correspondientes sobre seis iniciativas, mientras que los demás decretos presentados durante la sesión serán turnados.

Además, el pleno aceptó la renuncia de Emilio Hércules, de la Unidad de Policía Limpia, tras ser delegado por el presidente electo Nasry Asfura para asumir funciones en la Secretaría de Finanzas.

Tras un minuto de silencio por la muerte del padre de uno de los diputados de Santa Bárbara, la sesión legislativa concluyó a las 7:45 de la noche, y se convocó a los diputados para retomar labores este lunes a las 10:00 de la mañana.