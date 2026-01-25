Tomás Zambrano: las palabras más repetidas en la primera sesión del Congreso

<b>Compañeros, diputado y diputados. </b>Palabras utilizadas para referirse al resto de legisladores. Se dirigió a ellos señalando que deben asumir la responsabilidad de llegar a consensos para la aprobación de leyes. Repitió "compañeros" en 14 ocasiones, "diputado" en 12 y "diputados" 11.<b>Jóvenes. </b>Pronunciada 11 veces. Expuso que cuando tenía 24 años aspiraba ser diputado, pero muchos le decían que debía esperar ya que lo consideraban muy joven. Logró su primera diputación en 2010 a sus 27 años. Su experiencia la relató para motivar a las nuevas generaciones a no desistir de sus aspiraciones.También habló sobre la dificultad que enfrentan los jóvenes para acceder a oportunidades de educación, lamentando que muchos de ellos tienen un gran intelecto y talento, pero que no lo pueden explotar al no existir las condiciones necesarias. Ante esta situación, aseguró que hay iniciativas para implementar Internet en todos los centros educativos y que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) esté presente en todo los departamentos del país.El siguiente interactivo refleja cuáles fueron las palabras más expresadas por Tomás Zambrano. Entre más grande la palabra, mayor fue la cantidad de veces que la pronunció.