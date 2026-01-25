Tomás Zambrano: las palabras más repetidas en la primera sesión del Congreso

Tomás Zambrano, nuevo presidente del Congreso Nacional, abogó por el trabajo en conjunto entre los diputados de las diferentes bancadas políticas

Tomás Zambrano resaltó que desde el Congreso Nacional deben aprobar leyes para mejorar el acceso a la educación y salud.

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 15:46 /
  • Angelo Avila
Tegucigalpa, Honduras.-

Un Congreso Nacional en el que los diputados legislarán unidos con responsabilidad para beneficiar a la población. Esa fue la principal idea que destacó Tomás Zambrano, presidente de este poder del Estado, en su discurso durante la instalación de la primera legislatura.

LA PRENSA Premium contabilizó cuáles fueron las palabras más utilizadas por Zambrano en su disertación, que tuvo una duración de unos 27 minutos.

Congreso. Pronunciada en 53 ocasiones. Resaltó su trayectoria cuando llegó al Congreso Nacional siendo asistente del exdiputado Rodolfo Zelaya, rememorando a la vez su experiencia como congresista a lo largo de 16 años. Asimismo, sostuvo que en este nuevo parlamento aprobará la Ley de Empleo por Hora y otras leyes en pro de la educación y salud de la población. Por otra parte, afirmó que será un Congreso "provida y familia".

“Vamos” y “todos”. La primera fue pronunciada en 26 ocasiones y la segunda, 17 veces. Con ambas expresiones ratificó las ideas de acción e inclusión: los 128 diputados, incluido él mismo, asumirán la responsabilidad de atender los problemas de la población desde el Poder Legislativo.

Honduras y pueblo. "Honduras" fue repetida en 29 ocasiones y "pueblo" en 14. Zambrano y los políticos hondureños en general utilizan estas palabras para dirigirse a la población.

Compañeros, diputado y diputados. Palabras utilizadas para referirse al resto de legisladores. Se dirigió a ellos señalando que deben asumir la responsabilidad de llegar a consensos para la aprobación de leyes. Repitió "compañeros" en 14 ocasiones, "diputado" en 12 y "diputados" 11.

Jóvenes. Pronunciada 11 veces. Expuso que cuando tenía 24 años aspiraba ser diputado, pero muchos le decían que debía esperar ya que lo consideraban muy joven. Logró su primera diputación en 2010 a sus 27 años. Su experiencia la relató para motivar a las nuevas generaciones a no desistir de sus aspiraciones.

También habló sobre la dificultad que enfrentan los jóvenes para acceder a oportunidades de educación, lamentando que muchos de ellos tienen un gran intelecto y talento, pero que no lo pueden explotar al no existir las condiciones necesarias. Ante esta situación, aseguró que hay iniciativas para implementar Internet en todos los centros educativos y que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) esté presente en todo los departamentos del país.

El siguiente interactivo refleja cuáles fueron las palabras más expresadas por Tomás Zambrano. Entre más grande la palabra, mayor fue la cantidad de veces que la pronunció.

