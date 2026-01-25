Tomás Zambrano: las palabras más repetidas en la primera sesión del Congreso

Tegucigalpa, Honduras.-

Un Congreso Nacional en el que los diputados legislarán unidos con responsabilidad para beneficiar a la población. Esa fue la principal idea que destacó Tomás Zambrano, presidente de este poder del Estado, en su discurso durante la instalación de la primera legislatura. LA PRENSA Premium contabilizó cuáles fueron las palabras más utilizadas por Zambrano en su disertación, que tuvo una duración de unos 27 minutos.

Congreso. Pronunciada en 53 ocasiones. Resaltó su trayectoria cuando llegó al Congreso Nacional siendo asistente del exdiputado Rodolfo Zelaya, rememorando a la vez su experiencia como congresista a lo largo de 16 años. Asimismo, sostuvo que en este nuevo parlamento aprobará la Ley de Empleo por Hora y otras leyes en pro de la educación y salud de la población. Por otra parte, afirmó que será un Congreso "provida y familia". "Vamos" y "todos". La primera fue pronunciada en 26 ocasiones y la segunda, 17 veces. Con ambas expresiones ratificó las ideas de acción e inclusión: los 128 diputados, incluido él mismo, asumirán la responsabilidad de atender los problemas de la población desde el Poder Legislativo. Honduras y pueblo. "Honduras" fue repetida en 29 ocasiones y "pueblo" en 14. Zambrano y los políticos hondureños en general utilizan estas palabras para dirigirse a la población.