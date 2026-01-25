Listado: estos son los diputados del Congreso Nacional 2026-2030

Si bien el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la declaratoria de las elecciones el 30 de noviembre de 2025, la semana pasada <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/elecciones-honduras-2025-cne-oficializa-inscripcion-jorge-calix-diputado-olancho-HL28986023" target="_blank">aprobó una resolución</a> que trajo consigo ajustes en la conformación del parlamento.El órgano electoral aceptó la inscripción de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/jorge-calix-vamos-mision-hacerle-juicio-politico-esbirros-familion-IL28987825" target="_blank">Jorge Cálix</a>, del Partido Liberal, como sustituto de Samuel García, quien ganó una diputación por el departamento de Olancho. García renunció a su diputación propietaria y pasó a ser el suplente de Cálix, quien ahora con las credenciales del CNE oficialmente es el congresista propietario por Olancho.