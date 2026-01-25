Listado: estos son los diputados del Congreso Nacional 2026-2030

Tegucigalpa, Honduras.-

Este domingo 25 de enero se instaló la primera legislatura del Congreso Nacional para el período 2026-2030 con la presencia de los 128 diputados en representación de los 18 departamentos de Honduras. El Congreso está integrado por cinco bancadas políticas: Partido Nacional (49 congresistas), Partido Liberal (41), Libertad y Refundación (35), Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (2) y Democracia Cristiana (1).

Si bien el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la declaratoria de las elecciones el 30 de noviembre de 2025, la semana pasada aprobó una resolución que trajo consigo ajustes en la conformación del parlamento. El órgano electoral aceptó la inscripción de Jorge Cálix, del Partido Liberal, como sustituto de Samuel García, quien ganó una diputación por el departamento de Olancho. García renunció a su diputación propietaria y pasó a ser el suplente de Cálix, quien ahora con las credenciales del CNE oficialmente es el congresista propietario por Olancho.