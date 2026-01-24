Tomás Zambrano llama a la unidad y promete estabilidad democrática desde el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.

José Tomás Zambrano Molina, presidente electo del Congreso Nacional, hizo este sábado un llamado a la unidad nacional y al fin de la confrontación política, al asegurar que el nuevo Legislativo trabajará para garantizar estabilidad democrática durante el período 2026-2030. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Zambrano afirmó que el electorado fue claro en su mensaje. “El pueblo hondureño habló claro: ya no quiere polarización, ataques ni divisiones”, expresó el titular del Legislativo.

Este Congreso, con 128 diputados de cinco partidos, tiene el deber de dar el ejemplo y garantizar estabilidad democrática para Honduras.



Que lo tenga claro el país: este Congreso no le va a fallar... pic.twitter.com/YpsY96GL0U — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) January 24, 2026

Zambrano subrayó que el Congreso está conformado por 128 diputados de cinco partidos políticos, lo que, a su criterio, representa una oportunidad histórica para dar ejemplo de diálogo y consensos en beneficio del país. "Este Congreso tiene el deber de dar el ejemplo y garantizar estabilidad democrática para Honduras. Que lo tenga claro el país: este Congreso no le va a fallar al pueblo en los próximos cuatro años", afirmó el presidente electo. El anuncio se produce en la antesala de la instalación oficial del nuevo período legislativo, programada para este domingo 25 de enero, cuando se desarrollará la primera sesión a partir de las 11:00 de la mañana, con la reanudación de actividades parlamentarias en horas de la tarde. Durante una entrevista, Zambrano explicó que, aunque la instalación formal del Congreso está prevista para este domingo, consideró necesario dirigirse previamente tanto a la ciudadanía como a los diputados electos, con el objetivo de llamar a la reflexión y sentar las bases del funcionamiento del nuevo hemiciclo.