¿Será usted un procrastinador?

“Debes comprender que los planes son sólo un sueño, cuando no hay acción”.

¿Está usted de acuerdo?

Esta advertencia tan obvia la escribió Og Mandino en su libro: El Éxito más Grande del Mundo como uno de sus mandamientos para triunfar en nuestra vida. Creo que también puso el dedo en la llaga de un mal que cada vez crece. ¿En qué consiste la procrastinación? No es pereza, sino un mecanismo que posponevoluntariamente tareass necesarias o importantes, sustituyéndolas por actividades más placenteras e irrelevantes. ¿Conoce personas que pasan demasiado tiempo embebidas en trivialidades en sus celulares? Esta es una de las razones recientes que producen oleadas de procrastinadores. “La pobreza es en realidad el resultado de dedicar demasiado tiempo a las tareas equivocadas”. (autor desconocido).

Claro que la trampa en los celulares no es la única causa, el miedo al fracaso, el perfeccionismo y el dedicar el tiempo a tarareas irrelevantes emergen como causas de fracasos en todo el mundo. ¿Quiere ejemplos?

Gary Kindall creo un sistema operativo, el CP/M, en el que se basó el MS-DOS. Lo buscó IBM para negocios, pero Kindall pospuso juntas, mientras “lo perfeccionaba para que fuera totalmente estable”. El resultado es que IBM se fue con Bill Gates, quien licenció MS-DOS que había adquirido, y terminó construyendo el imperio de Microsoft. ¿La lección? Cualquier gran idea, sin acción oportuna, otro la ganará.

Pero en el lado opuesto está el caso de Howard Schultz. No inventó el café en las cafeterías. Vio un modelo en Italia y lo replicó con disciplina en los Estados Unidos. Y con visión, convirtió Starbucks en una marca mundial. Su formidable éxito se debió más a la acción que puso, que a una idea original.

Pero ¿Qué nos recomiendan los expertos para superar la procrastinación? La mayoría coincide en dividir las tareas grandes en pasos más pequeños, eliminar distracciones y sin rodeos ir directamente. Tener totalmente claro que la diferencia entre un sueño y un logro está en la acción. ¿Aplicará usted estas ideas?

LO NEGATIVO: Comprender que la procrastinación mata las ideas incluso de gente brillante.

LO POSITIVO: La acción disciplinada supera incluso la falta de genialidad logrando resultados.