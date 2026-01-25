  1. Inicio
El alcalde que hace historia con ocho períodos al frente de una municipalidad

El liberal Carlos Miranda tomó posesión para su octavo período consecutivo como alcalde de la ciudad de Comayagua, un hecho histórico en Honduras y la región

La ceremonia de la toma de posesión del alcalde Carlos Miranda en el centro de convenciones del Centro de Desarrollo y Formación de Economía Social en la ciudad de Comayagua.

Foto: Cortesía
Comayagua, Honduras

La antigua capital de Honduras fue escenario de un hecho histórico con la toma de posesión del alcalde Carlos Miranda, quien asumió oficialmente su octavo período consecutivo al frente de la alcaldía de Comayagua.

Con esta juramentación, Miranda se convierte en el único alcalde en Honduras y la región en gobernar un municipio durante ocho períodos consecutivos.

Durante su discurso, el alcalde expresó su agradecimiento y reafirmó su compromiso con la ciudad de Comayagua.

Miranda: “Asfura es un hombre trabajador y apoyará a los alcaldes”

“Me siento muy agradecido con Dios, satisfecho y comprometido con el municipio por ser alcalde una vez más. Esto es un compromiso todavía más grande, porque después de tantos años que tenemos de trabajar recuperando este municipio, esta ciudad, haciendo siempre obras de beneficio para la colectividad”.

“Eso nos habla que la confianza que hemos ganado es fuerte y esa confianza solo podemos devolverla precisamente con acciones, hechos y trabajos que vayan en beneficio de toda la población que siempre espera más”, manifestó.

Asimismo, aseguró que “hoy Comayagua es una ciudad pujante, una ciudad atractiva, una ciudad con imagen propia, imagen con la cual los comayagüenses nos sentimos orgullosos, y de igual manera muy admirada por todos aquellos que nos visitan”.

La gobernadora de Comayagua, Ana Julia Flores, juramentó al alcalde Carlos Miranda.

La gobernadora de Comayagua, Ana Julia Flores, juramentó al alcalde Carlos Miranda.

 (Foto: Cortesía)

El acto de toma de posesión reunió a autoridades locales, representantes de distintos sectores, líderes comunitarios y miembros de la empresa privada, quienes fueron testigos de este acontecimiento.

