El alcalde que hace historia con ocho períodos al frente de una municipalidad

La antigua capital de Honduras fue escenario de un hecho histórico con la toma de posesión del alcalde Carlos Miranda, quien asumió oficialmente su octavo período consecutivo al frente de la alcaldía de Comayagua.
Con esta juramentación, Miranda se convierte en el único alcalde en Honduras y la región en gobernar un municipio durante ocho períodos consecutivos.
Durante su discurso, el alcalde expresó su agradecimiento y reafirmó su compromiso con la ciudad de Comayagua.
“Me siento muy agradecido con Dios, satisfecho y comprometido con el municipio por ser alcalde una vez más. Esto es un compromiso todavía más grande, porque después de tantos años que tenemos de trabajar recuperando este municipio, esta ciudad, haciendo siempre obras de beneficio para la colectividad”.
“Eso nos habla que la confianza que hemos ganado es fuerte y esa confianza solo podemos devolverla precisamente con acciones, hechos y trabajos que vayan en beneficio de toda la población que siempre espera más”, manifestó.
Asimismo, aseguró que “hoy Comayagua es una ciudad pujante, una ciudad atractiva, una ciudad con imagen propia, imagen con la cual los comayagüenses nos sentimos orgullosos, y de igual manera muy admirada por todos aquellos que nos visitan”.
El acto de toma de posesión reunió a autoridades locales, representantes de distintos sectores, líderes comunitarios y miembros de la empresa privada, quienes fueron testigos de este acontecimiento.