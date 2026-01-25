El alcalde que hace historia con ocho períodos al frente de una municipalidad

Comayagua, Honduras

La antigua capital de Honduras fue escenario de un hecho histórico con la toma de posesión del alcalde Carlos Miranda, quien asumió oficialmente su octavo período consecutivo al frente de la alcaldía de Comayagua.

Con esta juramentación, Miranda se convierte en el único alcalde en Honduras y la región en gobernar un municipio durante ocho períodos consecutivos.

Durante su discurso, el alcalde expresó su agradecimiento y reafirmó su compromiso con la ciudad de Comayagua.