“Asfura es un hombre trabajador y apoyará a los alcaldes, no veo en él sectarismo político”

Carlos Miranda Canales, el alcalde que más años ha ejercido el cargo en Honduras, asume el octavo período administrativo de Comayagua con la esperanza que el gobierno de Nasry Asfura impulsará este municipio que no recibió el apoyo necesario en el último mandado presidencial. “Este último gobierno sí ha sido prácticamente un gobierno distanciado de nosotros, de los alcaldes, que no somos del partido de gobierno, y sí no hemos tenido el apoyo que debimos tener (...). El gobierno que va a tomar posesión puede ser mejor que este que termina. Y yo creo en el presidente electo porque lo conocemos bastante, es un hombre trabajador, es un hombre que conoce el municipalismo, además es pragmático, y no veo en él sectarismo político”, dijo Miranda Canales en entrevista con LA PRENSA.

Miranda Canales (de 68 años) había desistido de aspirar a cargos de elección popular, pero cientos de ciudadanos del municipio lo convencieron para que buscara otra vez a reelección con el Partido Liberal. En noviembre de 2025, ganó contundentemente. Ahora, al iniciar el octavo período de gestión, el alcalde no descarta continuar otro mandado municipal al concluir el correspondiente a 2026-2030, “si los ciudadanos lo piden”.

Después de este triunfo, ¿cómo se siente de ser alcalde por octava vez? Siempre un triunfo es una muestra de la confianza que la población ha proyectado en nosotros, y eso significa mayor compromiso. El compromiso de seguir trabajando cada día más para que cada período sea mejor, que genere mejores resultados a la población, porque nuestro propósito como servidor público es precisamente ocuparnos de los problemas del municipio, ocuparnos en dar respuesta a la población, porque nosotros eso somos. Somos servidores públicos al servicio de la población y eso es lo que a nosotros cada día nos compromete más. Más cuando la ciudad como Comayagua ha despegado y está teniendo un crecimiento bastante acelerado, significa que una ciudad que crece, una ciudad que se desarrolla, es una ciudad que exige todavía más. Y nosotros estamos en ese nivel de saber que Comayagua es una ciudad que cada día nos exige más, por lo tanto, tenemos que trabajar e innovar muchas cosas que son necesarias. Al observar y llegar a la oficina vemos que usted no tiene guardaespaldas, la gente lo tiene cerca, a mano. ¿Eso le permite también tener un mayor conocimiento de la sociedad, del municipio y capitalizar la simpatía de la gente, a diferencia de otros líderes? Es que este trabajo es bien interesante y para poder hacerlo bien necesitamos tener la vocación, la vocación de servir. Es importante para cualquier político, vamos a decir, o persona que busque un puesto público de servicio, que entienda que este trabajo con la gente, y si no le gusta la gente mejor que no lo haga, porque es nuestra responsabilidad atender todas las necesidades, aquellas que podemos resolver de inmediato y las que no también. Entonces, somos muy cercanos a la gente. ¿Por qué somos cercanos a la gente? Porque nos interesan sus problemas, para buscarle solución. Además, tenemos un modelo de trabajo muy incluyente, muy participativo, donde para nosotros de todas las cosas se dan cuenta, independientemente del color, de la raza, de la religión. Lo importante para nosotros es que podamos contribuir en la solución de los problemas y, de paso, diseñar un proyecto de municipio como lo hemos hecho, bajo una visión clara de lo que queremos hacer con el municipio, hacia dónde lo queremos llevar y cómo lo queremos ver cada cuatro años.

Y en estos siete períodos, ¿hay algo, algún programa, algún proyecto que no haya realizado y ejecutado por diferentes circunstancias? ¿Cuál es ese proyecto, programa o actividad? Bueno, las ciudades, los municipios siempre tienen sus problemas. Por mucho esfuerzo que se haga, siempre vamos a tener que enfrentar algunos retos. Yo digo que nosotros hemos ido caminando más rápido de lo esperado. Sin embargo, hemos hecho grandes cosas. Hemos recuperado el patrimonio histórico, cultural de la ciudad. Hemos recuperado y puesto en valor un casco histórico que estuvo abandonado por muchos años. Y hemos dinamizado una ciudad hacia un desarrollo integral. La economía de Comayagua también ha mejorado. Entonces, hay cosas que faltan por hacer, porque una ciudad, como dije, entre más se desarrolla, más exige. Hoy estamos en otros tiempos, por ejemplo, en el tiempo de pensar en dar una respuesta, por ejemplo, al conflicto vial que cada ciudad está teniendo. ¿Y por qué está teniendo? Porque todas las ciudades tienen ese problema por la proliferación de la circulación de motocicletas, por el exceso de vehículos, las calles siguen siendo las mismas. Entonces, tenemos que diseñar algunas estrategias inteligentes que puedan ayudarnos de alguna manera a minimizar ese conflicto vial que, como dije, todas las ciudades, en la mayoría, lo tenemos. Además de esa prioridad, ¿cuáles otras serán las suyas durante los próximos cuatro años? ¿Y qué proyectos son los que desea o ha planificado? Bueno, el tema vial, con algunas obras importantes, como algunas soluciones sobre nivel o bajo nivel que ya están siendo trabajadas. Nosotros tenemos también proyectos interesantes, como el soterrado de los cables del centro histórico, que es un proyecto que estamos manejando. Sí hablamos de proyectos así, bastante relevantes. Mejorar el sistema de alcantarillado, el antiguo sistema que tiene más de 60 años, y con su sistema de tratamiento, que es otro de los grandes proyectos, o sea, dar mejor tratamiento al sistema sanitario de la ciudad. El problema de agua lo hemos resuelto, sin embargo, vamos a seguir avanzando, expandiendo el servicio de agua a nuevas urbanizaciones, que ese es otro de los grandes proyectos que tenemos. Y como nuestro proyecto es totalmente integral, nosotros también le apostamos al arte, a la cultura, a la educación. Nosotros hemos implementado un programa de educación con el idioma inglés, para volver bilingüe la enseñanza de las escuelas públicas. No es nuestra responsabilidad primaria, porque educación tiene su secretaría, que es la responsable. Sin embargo, estamos impulsando, queriendo darle a los niños del municipio de Comayagua, de la ciudad, una mejor educación. Estamos trabajando en el sector educativo, atendiendo toda la infraestructura educativa, que es una de las mejores de Honduras, a nivel de municipio, porque invertimos, cada año, cantidades bastante significativas en esto. Además de eso, también estamos con las clínicas odontológicas, con las aulas tecnológicas, en los centros educativos, además de las pizarras interactivas. Estamos invirtiendo en educación, pensando que es la mejor inversión que podemos hacer. Y en estos periodos previos que ha sido alcalde, ¿ha tenido alguna dificultad para gestionar proyectos o recursos y tener una buena relación con los gobiernos, con el gobierno central? Dado que usted es de un partido, ¿qué espera del nuevo presidente, que es del Partido Nacional? Nos hemos ganado mucho la confianza del cooperante internacional, con el que siempre estamos trabajando en diversos programas y proyectos. Con todos los gobiernos tratamos de hacer la mejor sinergia, pero no todos los gobiernos han sido una respuesta para el municipio. Tenemos una ventaja que hemos ido logrando poco a poco, lo que se llama la autosuficiencia económica. Y nosotros, si bien es cierto que no nos sobra el dinero, operamos con nuestros propios recursos y avanzamos. Claro, si hay recursos externos de parte del gobierno, pues avanzamos más rápido o hacemos otro tipo de inversiones. Pero nuestra relación con todos los gobiernos ha sido cordial, más efectivo unos que otros. Este último gobierno sí ha sido prácticamente un gobierno distanciado de nosotros, de los alcaldes, que no somos del partido de gobierno, no hemos tenido el apoyo que debimos tener. Sin embargo, nosotros no paramos de trabajar.

¿Y de este nuevo gobierno qué espera? Siempre la esperanza es permanente, o sea, esperamos que el actual gobierno, o más bien el gobierno que va a tomar posesión, pueda ser mejor que este que termina. Y yo creo en el presidente electo porque lo conocemos bastante, es un hombre trabajador, es un hombre que conoce el municipalismo, además es pragmático, y no veo en él, sectarismo político, que esos son factores que abonan mucho para hacer un acompañamiento con el gobierno central, con presencia acá en el municipio. ¿Y ahora Comayagua es un municipio más atractivo para la inversión privada, tanto nacional como extranjera? Es correcto, porque han sucedido cosas en el municipio interesante que nos ha llevado precisamente a esos niveles ya de vernos como un polo de desarrollo atractivo para el inversionista nacional e internacional, sobre todo con el logístico y con la construcción del aeropuerto que viene a ser un proyecto que de alguna manera nos pone como una puerta en el mundo. O sea, ya Comayagua es conocido mundialmente precisamente por un aeropuerto, además de eso atrae la inversión porque donde haya un aeropuerto lógicamente la dinámica económica es mucho mejor. ¿La inversión privada tiene facilidades para llegar a Comayagua? Nosotros somos de los que creemos que la inversión privada es quizás el brazo económico de cualquier gobierno. No podríamos existir financieramente si no tuviéramos una empresa privada vigorosa y en ese sentido tenemos la mejor sinergia con los empresarios a través de la Cámara de Comercio y tenemos mecanismos de facilitación para poder lograr que ellos puedan operar especialmente con sus permisos de operación y de construcción que es una de las cosas básicas en ese sentido. Nosotros tenemos la ventanilla única, por ejemplo, que permite que el inversionista, que el comerciante, pueda tramitar su permiso en un tiempo máximo de cinco días, siempre y cuando cumpla todos sus requisitos. Eso nos permite también que él tenga un solo punto de contacto y que no ande de oficina en oficina tramitando, sino que en un solo punto él tramita, resuelve y allí retira su propio permiso de construcción o de operación.