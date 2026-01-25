Eber Aplícano asume como alcalde de Choluteca tras derrotar el imperio de Quintin Soriano

Choluteca, Honduras

Durante su primer discurso como alcalde municipal de Choluteca, Eber Aplícano aseguró que su administración marcará el inicio de una nueva etapa basada en el orden, el trabajo y la esperanza, comprometiéndose a gobernar de la mano de la ciudadanía.

El joven Eber Josué Aplícano Valladares , del Partido Nacional, asumió oficialmente este día como alcalde de Choluteca, marcando el inicio de una nueva administración municipal tras imponerse en las urnas a Quintín Soriano, quien mantuvo el control político por más de dos décadas del municipio.

Aplícano agradeció el respaldo de los ciudadanos que le otorgaron su confianza en las urnas, señalando que asume el cargo con humildad y con el firme compromiso de servir a Choluteca con responsabilidad y cercanía.

El edil dedicó parte de su mensaje a su familia, recordando que su vocación de servicio nació en su hogar, influenciado por las enseñanzas de sus padres, a quienes atribuyó los valores que hoy guían su gestión pública.

Asimismo, destacó que ha escuchado de primera mano las preocupaciones de los cholutecanos en barrios, mercados y colonias, especialmente en temas como empleo, agua potable, seguridad, estado de las calles, manejo de desechos y el futuro de la niñez.

En ese sentido, fue enfático al señalar que no llega a prometer soluciones inmediatas, sino a trabajar junto a la población. “No vengo a prometer milagros, vengo a trabajar con ustedes”, expresó.

Aplícano anunció que su primer compromiso será recuperar el orden de la ciudad, aclarando que esta medida no será punitiva, sino orientada a proteger a la población mediante el ordenamiento del tránsito, los espacios públicos y el uso responsable de los recursos municipales.

El alcalde también subrayó que el acceso al agua potable será una prioridad de su administración, asegurando que no descansará hasta garantizar que este servicio llegue con dignidad a cada familia del municipio.

En materia de desarrollo, señaló que impulsará la generación de empleo, la mejora de calles, bulevares y barrios, dejando claro que las obras públicas no serán símbolos personales, sino herramientas para mejorar la calidad de vida de la población.

En cuanto a la gestión administrativa, Aplícano prometió una alcaldía de puertas abiertas, licitaciones transparentes y rendición de cuentas, afirmando que cada lempira será manejado con responsabilidad.

La derrota de Quintín Soriano representa un giro significativo en la política local, ya que su liderazgo había sido predominante en la administración municipal durante varios períodos consecutivos.

Incluso el exedil cholutecano Quintin Soriano no asistió a la investidura de la que él también será parte como regidor de la corporación municipal en el periódo 2026-2030.