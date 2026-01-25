Olimpia vs Génesis PN, EN VIVO hoy, hora y dónde ver: debut del bicampeón Liga Nacional

El bicampeón de Honduras entra en escena. Olimpia debuta hoy domingo contra Génesis PN en la primera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, con la mente puesta en un nuevo título para seguir agrandando su leyenda.
El conjunto merengue vuelve al estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, donde hace unas semanas se consagró con el bicampeonato del fútbol hondureño bajo el mando del uruguayo Eduardo Espinel.
El Viejo León, que pretende revalidar, por tercera vez consecutiva, el campeonato, se estrena contra un equipo con el que tiene cuentas pendientes y buscará la revancha frente a su público.
Génesis PN le propinó la mayor derrota por goleada al Olimpia la temporada pasada. El equipo canino sorprendió al Rey de Copas cuando le endosó un contundente 6-2 en el Departamento de La Paz.
Dicho encuentro le trae malos recuerdos a Espinel. Y es que el entrenador charrúa perdió la cabeza luego de esa dolorosa derrota y puso la renuncia en la conferencia de prensa tras el partido.
Sin embargo, después de sentarse a hablar con la directiva del Olimpia, Espinel decidió seguir y después hasta renovó su contrato. Al final, el técnico consiguió su segundo título en la Liga Nacional de Honduras.
El partido entre Olimpia y Génesis PN comenzará a partir de las 7.30 de la noche y se podrá ver en vivo a través de la señal de Deportes TVC. También podrán seguir el minuto a minuto en www.laprensa.hn.
Localidades disponibles y promoción especial
El estadio Nacional Chelato Uclés no tendrá disponible la zona de Sombra Centro y Sol Norte Anexo, esto por los trabajos de remodelación en esa zona donde se espera se habilite una zona comercial. Las zonas de sol, sombra y silla son las localidades que se podrán usar.
Una buena noticia que anunció el Olimpia es que en este primer juego del Rey de Copas en el Torneo Clausura 2026, las mujeres entran gratis para celebrar el Día de la Mujer Hondureña.
Las damas acompañadas por el comprador de una entrada, ingresan gratis al estadio Nacional.