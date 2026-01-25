Olimpia vs Génesis PN, EN VIVO hoy, hora y dónde ver: debut del bicampeón Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

El bicampeón de Honduras entra en escena. Olimpia debuta hoy domingo contra Génesis PN en la primera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, con la mente puesta en un nuevo título para seguir agrandando su leyenda.

El conjunto merengue vuelve al estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, donde hace unas semanas se consagró con el bicampeonato del fútbol hondureño bajo el mando del uruguayo Eduardo Espinel.

El Viejo León, que pretende revalidar, por tercera vez consecutiva, el campeonato, se estrena contra un equipo con el que tiene cuentas pendientes y buscará la revancha frente a su público.

Génesis PN le propinó la mayor derrota por goleada al Olimpia la temporada pasada. El equipo canino sorprendió al Rey de Copas cuando le endosó un contundente 6-2 en el Departamento de La Paz.

Dicho encuentro le trae malos recuerdos a Espinel. Y es que el entrenador charrúa perdió la cabeza luego de esa dolorosa derrota y puso la renuncia en la conferencia de prensa tras el partido.