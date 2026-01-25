UPNFM vs Marathón, EN VIVO hoy: hora y dónde ver su debut en el Clausura 2026

Choluteca, Honduras.

¡Se estrena el Monstruo! El Marathón de Pablo Lavallén regresa a la acción en el fútbol hondureño luego de aquella final disputada el pasado miércoles 7 de enero, en donde cayó por 1-0 ante el Olimpia. Los verdolagas debutan en el Torneo Clausura 2026 este domingo en condición de visitante ante los Lobos de la UPNFM.

Han pasado 18 días luego de aquella final y el Monstruo Verde se ha reforzado desde entonces para volver a dar pelea por un nuevo título en la Liga Nacional. Con incorporaciones como la de Carlos "Chuy" Pérez, Maylor Nuñez, Bryan Moya y Jonathan Rougier, los verdolagas encaran su primera prueba.

Los Lobos de la UPNFM le hacen los honores y reciben al actual subcampeón del balompié catracho en el Estadio Emilio Williams de Choluteca, en el juego correspondiente a la jornada 1 del Clausura 2026.