Platense vs Victoria, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

Este domingo 25 de enero continúa la primera jornada del torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras y el Platense vs Victoria se ven las caras.
Platense viene con el pecho inflado producto del gran torneo Apertura que realizó bajo el mando del entrenador nacional Raúl Cáceres.
Además, tuvieron en el delantero Erick "Yío" Puerto al hombre gol con 17 anotaciones siendo la revelación nacional en el pasado campeonato y aún mantiene la esperanza de salir al extranjero.
Victoria, que viene de sufrir problemas económicos con atrasos de salarios, logró solventar los inconvenientes para tener el visto bueno de arrancar el torneo Clausura.
Llegó al banquillo el argentino Hernán la "Tota" Medina quien ya estuvo en la institución en el pasado, pero a pesar de los pocos refuerzos lograron el fichaje del experimentado panameño Rolando el "Toro" Blackburn. Otro que arribó es el cubano Yaudel Lahera.
Platense y Victoria jugarán en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula desde las 3 de la tarde. Esto debido que el estadio Excélsior de la ciudad de Puerto Cortés no está disponible por temas políticos.
El juego tendrá un horario de comienzo a las 3:00 pm, hora de Honduras. Será transmitido por Deportes TVC y se podrá seguir minuto a minuto en DIARIO La Prensa.
DETALLES DEL JUEGO
Sede: San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Estadio: Morazán
Hora de inicio: 3 de la tarde
Árbitro: Luis Mejía