Platense vs Victoria, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

San Pedro Sula, Honduras.

Este domingo 25 de enero continúa la primera jornada del torneo Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras y el Platense vs Victoria se ven las caras.

Platense viene con el pecho inflado producto del gran torneo Apertura que realizó bajo el mando del entrenador nacional Raúl Cáceres.

Además, tuvieron en el delantero Erick "Yío" Puerto al hombre gol con 17 anotaciones siendo la revelación nacional en el pasado campeonato y aún mantiene la esperanza de salir al extranjero.