Real España vs Olancho, EN VIVO hoy: hora y dónde ver su debut en el Clausura

San Pedro Sula, Honduras.

¡Vuelve la liga cinco estrellas! El Real España de Jeaustin Campos tiene su estreno este sábado 24 de enero y lo hará ante el siempre complicado Olancho FC. Los Aurinegros reciben a los Potros en la primera jornada del Clausura 2026. La 'Máquina' regresa a la acción del fútbol hondureño y con una nueva cara tras las incorporaciones de Gonzalo Ritacco, Juan Manuel Capeluto, Ángel David Sayago, Anthony Garcia, Roberto López, Exon Arzú y Eddie Hernández, buscará empezar con el pie derecho en el inicio del certamen. Sin embargo, se mide a un Olancho FC que tiene nuevo mandamás en el banquillo. El colombiano Jhon Jairo López tomó las riendas del equipo y no le dejará las cosas fáciles al cuadro sampedrano.

El Estadio Morazán de San Pedro Sula será el escenario de esta noche en un duelo que promete intensidad desde el inicio. El último antecedente de este partido fue el pasado 27 de septiembre en el torneo Apertura 2025, un juego que terminó igualado 1-1. El Olancho FC no le ha ganado el pulso al Real España en el torneo anterior, por lo que entrara con sus refuerzos, descarrilar a la Máquina en el inicio del Clausura 2026. Los Potros cayeron 4-1 (22 de julio en el Apertura 2025) y en la segunda vuelta igualaron 1-1. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. En dicho certamen, ambos lograron avanzar a las triangulares. Real España lo hizo como quinto lugar en la clasificación con 29 puntos, mientras que los Potros se metieron a esta ronda en la etapa final de las vueltas regulares como sexto con 27 unidades. En esa etapa, los dos equipos quedaron eliminados a falta de jornadas por disputarse. La Máquina quedó en el segundo lugar de las triangulares con 4 puntos en el grupo A que lideró Olimpia y lo mismo le sucedió al Olancho que secundó al Marathón en el encasillado B con 4 unidades.

Hora y dónde ver el Real Espana vs Olancho FC