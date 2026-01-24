Juticalpa vs Choloma, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

Olancho, Honduras.

¡Hoy vuelve a rodar el balón y sonríe el fútbol hondureño! La Liga Nacional de Honduras levanta el telón del torneo Clausura 2026 y lo hace con ilusiones renovadas, nuevas historias por contar y equipos decididos a cambiar su destino desde la primera jornada.

El encargado de abrir la acción será el duelo entre Juticalpa FC y CD Choloma, quienes se enfrentarán este sábado en el estadio Óscar Peralta, en un partido que marcará el inicio oficial del campeonato. Ambos clubes llegan con realidades distintas, pero con la misma necesidad: arrancar sumando y enviar un mensaje claro desde el comienzo.

Juticalpa afronta este Clausura con la misión de mejorar lo hecho en el torneo anterior. El conjunto dirigido por Humberto Rivera finalizó el pasado campeonato en la octava posición con 21 puntos, quedándose fuera de la pelea por los primeros lugares. Para esta nueva edición, los canecheros apuestan por mayor regularidad y solidez para meterse entre los mejores y ser protagonistas.