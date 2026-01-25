Jeaustin Campos estalla contra grupo de aficionados: "Si vienen a insultar..."

San Pedro Sula, Honduras.

"Muy satisfecho por lo representado, tuvimos que hacer ajustes porque algunos tuvieron recargas y el clima no nos ayudó un poco, fue cancha pesada", valoró el entrenador.

El resultado dejó más que satisfecho al entrenador costarricense Jeaustin Campos, quien afronta su cuarto campeonato con la Máquina, pero envió fuertes mensajes a un sector del público.

Real España inició el torneo Clausura 2025-2026 con una victoria de 2-0 sobre Olancho FC en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.

Jeaustin Campos informó en el transcurso de la conferencia de prensa luego del triunfo contra los Potros que el capitán Jhow Benavídez y Eddie Hernández no estaban al 100% para tener minutos.

Y en el caso del volante Jack Jean-Baptiste, quien salió en camilla del encuentro, comentó que "tuvo una contractura" y será evaluado para saber el alcance de la lesión.

Campos elogió la conquista de los tres puntos ante Olancho FC: "enfrentamos a un equipo con buenísimos jugadores, con experiencia, con buen profesor", mencionó.

El extécnico multicampeón con el Saprissa estableció que piensa en respetar su contrato con Real España, tiene un año más y nada lo tiene pensando en salir.

La conferencia de prensa entró en el climax cuando se le consultó el sentimiento al escuchar silbidos de cierto grupo de aficionados cuando iba a ingresar de cambio el defensor Afronit Tatum.

Jeaustin estalló: "Son cuatro o cinco tipejos que no solo vienen a molestar al cuerpo técnico, vienen a molestar a los aficionados, pues que no vengan. Si vienen a insultar, mejor no vengan".

"Tatum es un chico de la casa. Quédense en su casa y si quieren insultar a los jugadores, háganlo desde la casa, ahí no los escuchamos, no hay ningún problema. Me deja claro que el problema de que no hemos sido campeones también ha sido fuera de la cancha, por esas malas vibras, porque siempre lo negativo".

Ahora Real España se prepara para visitar este miércoles 29 de enero al Génesis PN en el estadio Roberto Suazo Córdova de la ciudad de La Paz por la jornada 2 del torneo Clausura.