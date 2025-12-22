Burbara revela futuro de Jeaustin y da su favorito: "Llegamos con una sequía"

San Pedro Sula, Honduras.

Además, el directivo volvió a levantar la voz por el arbitraje y pidió con urgencia la implementación del VAR. En el plano institucional, habló del futuro de la Selección de Honduras, apuntando a una reingeniería total que vaya más allá del nombre del técnico, con un modelo de juego definido desde las bases.

En ese camino, Burbara fue contundente al señalar que “se vienen cuatro finales”, en referencia a los partidos decisivos que afronta el club, donde no hay margen de error si se quiere alcanzar el campeonato.

El presidente de Real España, Elías Burbara, confirmó la continuidad del técnico Jeaustin Campo s, reconociendo que uno de los errores de su gestión fue la constante rotación de entrenadores. El dirigente aseguró que cambiar nuevamente de timonel sería “volver a empezar”, por lo que optó por respaldar el proceso actual, aunque dejó claro que el equipo está obligado a competir por el título.

Sobre el mercado, Elías Burbara confirmó que el Real España ya analiza posibles fichajes, aunque aclaró que serán pocos y que las decisiones se tomarán hasta el cierre del campeonato, priorizando la estabilidad del plantel y el rendimiento colectivo.

¿Qué tal, Elías? Dos partidos para llegar a una final. ¿Cómo lo toma usted como presidente del equipo?

A ver, vamos partido por partido, no con malas ansias. El partido de mañana va a estar muy difícil. Hacemos el llamado a la afición de que nos acompañe, que nos responda. Va a estar bravo, no queremos ninguna sorpresa como la que sucedió el fin de semana pasado, donde Motagua, a pesar de estar eliminado, le sacó un gran partido a Olimpia. Así que eso nos quita que Motagua pueda venir mañana y sacar un gran partido. Dentro de lo mismo, siempre está esa situación, ¿no? Pero la gente, aun así, pese a todo lo que ha pasado, siempre está muy ilusionada.

¿Cómo se maneja esa ilusión?

No, realmente tenemos que confiar en nosotros mismos, confiar en el trabajo acumulado que llevamos. No tengo ninguna duda de que el equipo está listo para competir en el primer nivel. Si la posición en la tabla general no lo refleja, recordemos todos los puntos que perdimos. Perdimos puntos que no se debieron haber perdido, como los de Juticalpa, los de Victoria, los de Platense, los de UPN. Si sumas todos esos puntos, realmente ya hubiéramos estado entre el primero y segundo lugar.

¿Qué sensaciones les dejó esta liguilla?

Las sensaciones de esta liguilla nos dieron buen sabor de boca. El partido contra Olimpia, a pesar de que se perdió, sentimos que no debimos haberlo perdido. Le fuimos a hacer un gran partido a Motagua en Tegucigalpa. También tenemos las sensaciones de lo que sucedió en la Copa Centroamericana. Así que el equipo está listo para competir, pero no podemos comer ansias. Tenemos que ir partido a partido. Hoy, o mejor dicho, mañana, tenemos la primera final de cuatro si queremos salir campeones.

Usted dice que el partido a partido va a ser muy complicado ante Motagua

Obvio está, porque estamos dentro de una liguilla. Pero sería muy triste, lo podemos decir en ese término, después de sacar un 3-0 contra Motagua, venir a caer en casa. A ver, no hay que pensar en los escenarios negativos. Primero, nuestra cabeza tiene que estar en que vamos a salir con todo el día de mañana y vamos a buscar el resultado positivo.

¿El equipo llega completo?

El equipo ha descansado, no hay excusas. Se recuperaron todos los jugadores que estaban en algodones. Así que mañana Real España va con todo su equipo a la cancha, con todas las energías guardadas. Esperemos que sea una noche positiva para el equipo.

Luego de lo demostrado en Tegucigalpa hay mucha ilusión, ¿no? Y en ustedes está que regrese una final sampedrana

A ver, vamos paso por paso. Primero está Motagua enfrente. Primero está Motagua, después está Olimpia y después va a estar Marathón. Así que si queremos salir campeones tenemos que ganar a los tres grandes. Donde fallemos con uno, hasta ahí se acabó el sueño. A partir de ahora se vienen cuatro clásicos, cuatro finales, y hay que ganarlos todos. Con uno que se pierda, hasta ahí llegó el camino de Real España.

¿Favorito Olimpia o Marathón en caso de que esa sea la final?

El favorito siempre va a ser Olimpia, sea como sea, desde el principio al fin. Y si Olimpia clasifica, el favoritismo no creo que se lo quiten a Olimpia. Si entra Real España, creo que la llave va a quedar pareja. Llegamos con una sequía y con una necesidad de títulos. Lo que va a haber pasado en el campeonato va a quedar a un lado. En los dos partidos que nos enfrentamos, fueron partidos muy cerrados. Nosotros ganamos 1-0 y a duras cachas. El otro quedó 0-0.

Entonces va a ser una llave que va a ser difícil de marcar un favorito. El que ganaría sería San Pedro Sula, obviamente, con que sucediera eso. Ahí más bien el mensaje va al revés. Sea quien sea, el que pierda debería de unirse a la celebración del ganador y hacer todo para que el que pierda quede campeón en mayo. Hoy ya tenemos que dejar esa rivalidad a un lado y empezar a pensar en la ciudad y que siempre, siempre buscar un campeón sampedrano sea quien sea.

¿Por lo menos una vez al año debe haber campeón sampedrano?

Mínimo. ¿Y por qué no agarrar una racha así como los capitalinos nos agarraron de racha ahora? Creo que ya es hora de que venga una racha sampedrana. Bueno, no lo hemos cambiado. Nos hemos acercado. Hoy viene lo más importante: marcar una diferencia. Porque estos partidos que se van a jugar son partidos bravos. Real España ha llegado muy bien a las finales y las hemos perdido. Marathón ha llegado muy bien a las finales y las hemos perdido. Entonces a la hora de la hora hay muchas cosas en juego.

¿Cuándo planificó este semestre, hasta dónde lo planificó?

Hasta la Copa Centroamericana quedamos fuera en penales de una semifinal. Estábamos a un pelito de la final. Realmente se nos escapó esa final centroamericana de la forma más ingrata, probablemente.

¿Aún duele?

Claro. Si tú ves lo que sucedió en los 180 minutos de esa llave, el gol de Xelajú aquí en el Morazán fue gracias a un resbalón, no fue una jugada deportiva. Allá nos anotan al 96:15. Luego tuvimos cualquier cantidad de chances para ganar ese partido y nos fuimos hasta penales. Ellos fallaban penales y nosotros los volvíamos a fallar. Realmente fue ingrato, algo totalmente ajeno a lo deportivo. Entonces, el equipo está listo, estamos listos para competir.

¿Se preparó el club para ser campeón?

Claro, es el objetivo de todos los torneos y años de Real España. Aunque haya situaciones por el medio, aunque muchas veces hay críticas a lo largo del desarrollo de un torneo, el objetivo es salir campeón. Este es un equipo grande y siempre lo pensamos como tal.

Con las críticas, ¿cómo se maneja eso desde la presidencia?

Obviamente uno nunca va a quedar bien con todo. Siempre va a haber alguien hablando. Pero ahí dice el dicho que mientras no hablen, significa que no estamos en el camino correcto.

¿Siempre existe esa ilusión personal de callar críticas con un título?

Mira, uno no se tiene que ahogar en un vaso de agua. Tenemos que ir semana a semana trabajando y haciendo el mejor esfuerzo. Las decisiones de esta semana no pueden depender de decisiones del pasado. Creo que hemos logrado conformar un buen equipo de jugadores, un muy buen camerino y un muy buen cuerpo técnico. Ya solo falta que entre aficiones y directivos terminemos de empujar la carreta y saquemos los resultados que queremos.

¿Qué le ha parecido el formato del torneo?

No podemos hacer una evaluación hasta que no se cumpla el ciclo completo. En junio de 2026, cuando estemos en una asamblea de Liga Nacional, vamos a hacer un análisis completo. Hoy es muy temprano para hacer valoraciones. No hay que culpar al formato, mucho menos. Si España y Olancho no hicimos nuestras tareas, tampoco vamos a culpar a los reglamentos.

¿El formato se mantendría para el siguiente torneo?

Sí, está reglamentado que a partir del Clausura deben ser iguales, por temas de descenso y clasificación a la Centroamericana. No puedes cambiar los formatos. En junio es el momento adecuado para hacer una valoración y, si toca hacer cambios, se harán ahí para mejorarlo.

Jeaustin Campos, pase lo que pase, ¿sigue en Real España?

El próximo y el que le sigue. Uno de los pecados más grandes que yo he tenido en mi gestión de presidente ha sido la cambiadera de técnicos. Creo que no puedo permitirme seguir cometiendo ese mismo error. Ya conseguí un buen técnico que ha levantado el equipo, que ha puesto al equipo a jugar, que si bien no ha conseguido los objetivos y que si bien está en deuda todavía, creo que hacer un cambio de técnico y volver a comenzar sería lo peor que podamos hacer. Creo que todo cabe por dar ese voto de confianza y seguir empujando la carreta hasta conseguir el objetivo.

O sea que el plan es un proyecto a largo plazo con Jeaustin Campos

Ni tanto. Está obligado a salir campeón ya este mes, pero realmente sabemos que si cambiamos técnico es como volver a empezar. Va a venir otro técnico, va a sacar a todos estos jugadores y, si no funciona, otra vez a cambiar. La verdad es que la experiencia nos ha dicho que la falta de títulos de Real España no ha pasado por el cuerpo técnico, no ha pasado por ahí la deficiencia. Entonces hemos mejorado otros aspectos, otras deficiencias, y esperemos que ya pronto se nos quite esa carga.

¿Cuánto le ha dado Jeaustin Campos en trabajo silencioso a Real España, en trabajo invisible, que tal vez uno no mira?

Creo que se han formado las bases para una estabilidad y eso ha sido lo más difícil de conseguir. Hoy toca tener la paciencia para que ese trabajo coseche frutos.

A veces se enoja Jeaustin y dice que el directivo es el que tiene que encargarse de pelear en la mesa

Sí, lo que pasa es que él ve algunas injusticias que nos han sucedido, algunos errores arbitrales consecutivos. A veces cuando uno habla de errores arbitrales se queda tranquilo cuando los errores son para ambos lados. Por ejemplo, el partido de ayer: hubo un error para un lado y hubo un error para el otro, no pasa nada. Al final eso no va a marcar el resultado deportivo o el resultado del partido. Pero cuando a lo largo del torneo te han beneficiado una vez y han ido en contra tuya como diez veces, creo que ahí es donde Justin levanta las alarmas.

¿Por qué él no puede defender al equipo?

Con tantas prohibiciones que hay en este fútbol, él no puede venir y defender al equipo porque lo castigan. Entonces él dice: “yo no puedo hablar, que hablen otros”. Ahí nos tiran el paquete a nosotros, pero justamente él hacía referencia a todas esas injusticias que suceden fuera de la cancha, de las cuales ni siquiera puede hablar porque si habla lo castigan. Por ahí va que este torneo sí nos ha afectado enormemente el arbitraje, nos sigue afectando.

¿Algún ejemplo puntual?

En la primera jornada de la triangular, un penal claro a Nixon que hubiera cambiado el rumbo del partido y probablemente el rumbo de la triangular, seguramente. Entonces por ahí eso es lo que pide Jeaustin, que fuera de la cancha podamos defender de mejor manera al equipo.

El VAR, Elías, dicen que ya viene

Urge, urge enormemente. Más que todo para equipos como Real España, que han sido afectados tradicionalmente por el arbitraje.

Sobre los refuerzos que consiguió el club para este torneo, ¿está satisfecho?

La valoración se hace de forma colectiva, no se hace de forma individual. Hasta el momento, colectivamente estamos satisfechos con lo que han mostrado el equipo y los jugadores. Ojalá de aquí en adelante podamos materializar ese buen esfuerzo.

¿Y el rendimiento de los extranjeros?

Bien. Obviamente los delanteros no han jugado mucho porque comparten la misma posición, pero se valora el esfuerzo que han hecho los dos. Aparicio tiene contrato largo y es parte de los planes de la institución en el mediano y largo plazo. Con Moura y Moreno cambia la situación. Estamos contentos con los dos, muy buenas personas, buenos profesionales y buenos delanteros, pero al final lo que vale es la cantidad de goles. Ojalá se destapen de aquí al cierre del torneo.

Se viene el próximo torneo y la llave de Concacaf Champions. ¿Ya están planificando contrataciones?

Obviamente uno está activo en el mercado, escuchando y platicando. Hasta ahí, nada más. No podemos dejar todo a última hora porque el periodo de transferencias de invierno es muy corto. Literalmente vamos a terminar el torneo, una semana de vacaciones y arrancar inmediatamente. Entonces hay que ir medio planificando, medio viendo, pero sin hacer ningún cierre ni tomar decisiones hasta ver cómo terminamos.

¿Ya hay fichajes cerrados?

No, ahorita a nadie. No podemos adelantarnos sin saber quiénes van a salir, quiénes van a llegar y en qué posiciones reforzar. Real España tiene treinta y pico de jugadores en el primer plantel. Más bien, si aplicamos la teoría deportiva, hay que sacar a varios y no contratar a nadie, porque tenemos muchos jugadores jóvenes que no han tenido oportunidad y se merecen al menos seis meses para mostrarse.

¿Cuántos refuerzos podrían llegar?

Te puedo decir uno, te puedo decir cinco. No quiero ponerme en una camisa de fuerza porque todo está en análisis ahora.

Usted es miembro de la Comisión de Selecciones. ¿Qué se ha hablado tras no ir al Mundial?

Silencio total, como se ha manejado siempre, respetando el trabajo y las funciones de cada quien. Hay que esperar que los encargados tomen las decisiones.

¿Qué tipo de técnico debería llegar a la Selección?

Hay que hacer una reingeniería total. Desde un director deportivo, un director de selecciones, que cree un modelo de juego desde la mayor hasta la selección más pequeña, con una sola filosofía y una sola forma de jugar. Sacar jugadores al extranjero para que tengan otro nivel y otro roce. Hay infraestructura, ya se mejoró eso, pero hay que recuperar la casa de la H, el estadio Olímpico, y hacerlo el mejor estadio de Centroamérica.

¿Entonces el problema no es el técnico?

No es un tema técnico. Hemos tenido técnicos de primer nivel como Pinto, Bolillo, Coito, Rueda, Diego, y ninguno logró el éxito. No importa quién sea el técnico, si no cambiamos todo lo demás, el técnico que venga va a venir a sufrir y tampoco nos va a llevar al Mundial.