¿Obligado a salir campeón? Burbara se confiesa y responde sobre críticas a 'Buba'

En medio de un arranque de temporada exigente, Elías Burbara, presidente del Real España, conversó con La Prensa sobre la hoja de ruta del club aurinegro para el segundo semestre de 2025. Además, reflexionó sobre el trabajo de Jeaustin Campos, el posicionamiento del club a nivel regional, el proceso de la Selección Nacional y las críticas que enfrenta el capitán Luis “Buba” López.
El presidente aurinegro fue claro: el objetivo mínimo es llegar a semifinales de la Copa Centroamericana y clasificar a la Liga de Campeones de Concacaf. Aunque reconoce que el grupo es complicado, cree que el equipo puede competir de tú a tú con clubes centroamericanos mejor posicionados. A nivel regional, considera que el Real España está mal ranqueado y se sitúa al equipo entre los 8 mejores de Centroamérica.
Elías se mostró descontento con el inicio de la máquina en el Apertura 2025, especialmente con la derrota ante Platense en la segunda jornada. Enfatizó que, a pesar de las rotaciones, el equipo no puede permitirse un traspiés bajo ninguna circunstancia y enfatizó que “el segundo equipo con el que rotó, tiene que tener la capacidad de vencer a nuestros rivales, si no, no son jugadores aptos para el Real España”.
Jeaustin Campos lidera un nuevo modelo deportivo
Burbara explicó que el Real España ha depositado plenamente su proyecto deportivo en manos de Jeaustin Campos, quien no solo dirige el primer equipo, sino que también lidera la planificación a mediano y largo plazo, incluyendo los procesos de reservas.
Burbara expresó que la eliminatoria mundialista para Honduras será muy peleada con Costa Rica y coloca la serie contra Nicaragua como la clave para clasificar al mundial, ya que “va a ser más difícil que cualquier repechaje que podamos tener”. También se refirió al desarrollo de la Selección Nacional, destacando la importancia de la continuidad en los procesos técnicos como el de Reinaldo Rueda, y el trabajo desde las bases para no repetir errores generacionales.
Respaldos y críticas hacia Buba
Al ser consultado sobre las críticas al portero y capitán Buba López, las parecían normales, señalando que los líderes siempre estarán más expuestos. Afirmó tener comunicación constante con los capitanes del equipo y expresó confianza en que, cuando se logren los objetivos, el reconocimiento también llegará para quienes hoy son señalados.
Entrevista con Elías Burbara
¿Es una obligación para que el Real España salga campeón esta temporada?
Es obligación para el Real España salir campeón esta y todas las temporadas anteriores que no lo logramos, ese es nuestro objetivo primordial. Sin importar cuál es el torneo, cuáles son las condiciones, obviamente algunos torneos tenemos mejores herramientas que otros, pero sin importar la situación que pase el equipo en determinado tiempo, el objetivo número uno siempre saldrá campeón, así que siempre será prioridad de eso.
¿Y qué está haciendo diferente Real España para que eso suceda esta temporada?
Bueno, la apuesta es haberle entregado el departamento deportivo a Jeaustin Campos, creo que no hay persona mejor preparada que él para que nos indique cuál es el camino a seguir. Así que esperemos que al cierre del torneo podamos tener ese objetivo cumplido.
¿Está cambiando esa filosofía de tener un director deportivo como lo ha venido haciendo en los últimos años?
Sí, efectivamente, estamos poniendo todo el proyecto deportivo del club en manos de Jeaustin, no sólo la dirección técnica, sino también la planificación a mediano y largo plazo. Se está involucrando más en el torneo de reservas especiales. De hecho, la sub-20 está bajo el poder de Mauro Reyes, que es el asistente de Jeaustin, y está siguiendo los lineamientos de entrenamiento y dirección de Jeaustin, así que confiamos que a medio a mediano plazo vamos a tener unos buenos rendimientos deportivos.
¿Esto es algo que lo solicitó Jeaustin Campos, viene por iniciativa de la directiva o cómo surge?
Más creo que fue un consenso haciendo un análisis de toda la historia reciente del club y hacia donde vamos. Creemos que es el mejor camino posible. Recordemos que Jeaustin Campos, antes de ser técnico, fue director deportivo, así que tiene todos los conocimientos para desempeñar ambos roles.
¿Qué radiografía hace de estos primeros partidos del club tanto en la Liga Nacional como en la Copa Centroamericana?
Muy temprano andar haciendo una evaluación al final. Nuestros objetivos son los títulos y ahorita en julio y en agosto no se disputa ninguno. Entonces, las evaluaciones las vamos a dar para el cierre del torneo, a ver si se cumplen con los objetivos o no. Pero viendo estos partidos, han sido partidos difíciles, con viajes en medio, partidos complicados, que esperamos la misma tendencia a lo largo del torneo. Todo el torneo va a ser bien difícil tanto en la Liga local como internacional, pero confiando que en la pretemporada se hizo una buena base física y un buen ajuste deportivo para que cuando arranque esto o cuando se ponga la parte definitoria del torneo, podamos cumplir los objetivos. Por ahora el único enfoque es estar en la siguiente fase de Concacaf y no despegarnos de los primeros lugares del torneo local.
¿Qué es un éxito para Real España en la Copa Centroamericana? ¿Pasar a la siguiente ronda? Y en esa misma línea ¿sería un fracaso quedarse en esa fase de grupo?
Claro que sí. Uno aspira obviamente a lo mejor que podríamos hacer. Obviamente se puede decir salir campeones de la Copa Centroamericana, pero no podemos empezar a pensar en diciembre si apenas estamos en agosto, así que primero tenemos que ir a Guatemala a sacar un buen resultado y tratar de ganar en Guatemala toda costa. Por ahí nos vimos favorecidos con ese resultado, entre Diriangén y Municipal, que son prácticamente los rivales a vencer oa superar. Las próximas 2 fechas son contra ellos. Primero vamos contra Municipal de visita y luego recibimos a Diriangén. Te pudiera decir que si logramos obtener 4 puntos en estos 2 partidos tenemos muchas posibilidades de avanzar en la siguiente fase. Matemáticamente el torneo está para avanzar y si una vez avanzamos y estamos en el top 8, meternos en el top 6 para estar en la en la Liga de Campeones de la Concacaf. De ahí en adelante todo sería ganancia, pero creo que eso sería, por lo menos, lo mínimo que podemos aspirar a una semifinal centroamericana.
¿Usted cree que Real España se preparó, financiera y deportivamente, para competir como uno de los grandes de Honduras a nivel de Centroamérica?
Podemos dar la guerra. Para que tenga una métrica, creo que estamos en el bombo 3. Todos los rivales del bombo 4 y bombo 5 no deben ser problema. Sí creo que estamos muy bajo ranking, creo que nos peso no haber estado en la competencia anterior clasificados. Creo que Real España sí debería estar por lo menos a un bombo 2, en el top 8 de Centroamérica, cuando mínimo deberíamos de darle la guerra a todos los equipos que están en el bombo 2 y aspirar en el mediano plano ya estar peleando, entrar en ese bombo uno.
¿Real España tiene cerradas las filas en cuanto a contrataciones para este torneo o después de haber iniciado la competencia la Copa Centroamericana con una derrota está pensando todavía reforzarse en alguna línea?
Tenemos apertura tanto en cupo extranjeros como en cupos locales, pero sí sentimos que el equipo está completo y tenemos todo lo que necesitamos. Si se da una emergencia de aquí al 21 (de agosto) que cierra el mercado, pues actuaremos, pero hoy por hoy no estamos buscando nada.
¿Qué le ha gustado y qué no le ha gustado el inicio de su equipo en la Liga Nacional?
Bueno, obviamente tuvimos un traspiés contra Platense, que eso no debe ser permitido bajo ninguna circunstancia, por mucho que el técnico haya decidido rotar el plantel. El segundo planteo o equipo con el que Jeaustin rotó, tiene que tener la capacidad de vencer a nuestros rivales y no son jugadores aptos para Real España. Creo que ahí me quedo con ese mal sabor de boca que, independientemente sea cual sea la rotación, no hay excusa, tuvieron que haber superado al rival que se les haya puesto enfrente. Con Herediano, obviamente dolió perder como se perdió, pero estamos hablando del bicampeón de Costa Rica, estamos hablando del equipo que actualmente está ranqueado como número uno en Centroamérica, un equipo con el triple del presupuesto de nosotros, entonces ahí hay algunas diferencias que con trabajo, esperemos que en el mediano plazo podamos acortar esas diferencias.
A nivel de prioridades, Elías, entre los dos torneos es número uno, Liga Nacional, quedar campeón de Liga Nacional o llegar hasta esa etapa de semifinales como objetivo.
Creo que los tiempos y los calendarios te da para cumplir ambas cosas. En agosto, septiembre y octubre, creo que la prioridad tiene que hacer la Copa Centroamericana. Ya en diciembre que nos metamos a esa triangular (en Liga Nacional), esperemos que sea entre los 2 primeros lugares, cuando arranquen las triangulares ya nos ponemos todo el enfoque en el torneo local.
¿Elías, usted está de acuerdo con el formato de Liga Nacional con el que se eligió el nuevo formato de clasificación?
Mira, creo que la monotonía siempre va a afectar algo. Yo creo que el formato que hemos venido usando ya está un poco desgastado. Los repechajes, antes de ser una oportunidad deportiva o económica, era una carga tanto deportiva como económica. Los equipos que jugaban esa etapa llegaban a semifinales con cansancio acumulado, económicamente eran deficitarios. Entonces creo que ya el formato se había gastado, no es que sea bueno o malo, simplemente, la afición estaba esperando la vuelta de semifinales y las finales, ya no le ponía tanta atención a esa a esa etapa de repechaje.
Sin embargo, para el equipo que queda líder no hay muchos beneficios.
Es el mismo, el mismo prácticamente beneficio. Ahora con las triangulares, lo que va a suceder es que, en vez de tener un repechaje y una semifinal de local vas a tener dos partidos de semifinales o de liguilla de locales, entonces debería de ser un aliciente económico para todos los clasificados. Deportivamente el primero y el segundo lugar van a seguir teniendo la ventaja deportiva en caso de un empate en puntos, van a avanzar en la final. Por decirte un ejemplo, matemáticamente, el primero y el segundo lugar con 9 puntos está en la final, pase lo que pase. 9 puntos aseguran a final, del tercero al sexto necesitan 10 puntos para garantizar una final, matemáticamente hablando. Si en el desarrollo de las jornadas hay empates y se empiezan a quitar puntos entre los equipos, pues obviamente con menos puntos puede estar en una final, pero matemáticamente el objetivo del primero y segundo lugar son 9 puntos, mientras que del tercero al sexto son 10 puntos.
¿Dónde se pone la Liga de Honduras actualmente a nivel de Centroamérica, según sus valoraciones?
Hay dos opciones: la primera o la segunda. No pienso en Honduras como tercero. Quisiera decir número uno, pero en infraestructura, en el tema legal, en tema administrativo, creo que Costa Rica nos está superando. No muy lejos, pero sí están levemente encima de nosotros. En lo deportivo creo que contamos con mejor materia prima que ellos.
¿Hay mejores jugadores en Honduras que en Costa Rica?
En la Liga sí, lo que pasa es que a nivel de selecciones no se ve el comparativo porque la mayoría de jugadores de Costa Rica están en el extranjero. Y no es un caso que pasa en la Liga de Honduras, nuestra selección es una selección local prácticamente con algunos refuerzos extranjeros.
¿La base de Honduras son legionarios?
Pero no tienes un 11 titulares con legionarios. No tenemos portero, no tenemos lateral izquierdo; bueno, sí tenemos lateral izquierdo, no tenemos central izquierdo, no tenemos en algunas posiciones. Para tener una base de selección ocupa por lo menos 18 jugadores en el extranjero y no los tenemos.
En Liga Nacional, Honduras es mejor que Costa Rica; en selección nacional, Costa Rica es más fuerte
Creo que tiene jugadores con mayor roce internacional que nosotros, aunque nuestros jugadores puedan ser mejores similarmente o deportivamente, creo que ese roce internacional, ellos nos llevan una leve ventaja. Nuestros jugadores, ¿cuáles son los partidos más difíciles que tienen? Los clásicos. Pero los jugadores que van a venir a competir la eliminatoria para Costa Rica, el roce internacional que tienen es mucho mayor que el nuestro, aunque los queramos poner un poquito abajo que nuestros jugadores, creo que están mejor preparados, sin duda.
¿Cuáles son para usted las selecciones que van a clasificar directamente al mundial?
Yo tengo una tranquilidad de que Honduras va a estar en el mundial. No sé si de forma directa o vía repechaje, pero vamos a estar en el mundial. Y cuando vos estudias el formato del repechaje y haces una simulación de qué equipo de Oceanía puede llegar, qué equipo de Asia, qué equipo de África, qué equipo de Concacaf, de Sudamérica y hace una simulación del repechaje: cómo se va a dar ya dónde se va a dar y cuál es el reglamento, sería el colmo que no estuviera Honduras ahí. Entonces creo que Concacaf pudiera históricamente meter 8 selecciones al mundial.
¿Y a quiénes pone como 1, 2 y 3 en esta clasificación directa?
Panamá y Jamaica van a entrar caminando, están solos en su grupo. Lo que pasa es que el sorteo es la mitad de la eliminatoria. Panamá y Jamaica se ganaron la lotería, ya están adentro. Honduras tuvo la mala suerte de que el sorteo se hizo después del último ranking de FIFA. Porque si se hubiera hecho el sorteo después del último ranking, Honduras hubiera estado en el bombo uno y probablemente le hubiera tocado pelear la eliminatoria contra Trinidad y Tobago y no contra Costa Rica. Por ahí la suerte no nos jugó un favor. Entre Honduras y Costa Rica se tienen que definir quién clasifica directo. El que no, tiene que tener cuidado de no perder puntos contra Nicaragua, creo ese es el llamado que se le hace a nuestra selección hoy: no dejen puntos contra Nicaragua. Creo que esa serie con Nicaragua va a ser más difícil que cualquier repechaje que podamos tener.
¿Porque ve tan difícil a Nicaragua?
Han crecido bien. Estamos viendo a un a un Diriangén compitiendo contra Municipal, a Real Estelí siendo subcampeón de Centroamérica. Han crecido bien. Veo más difícil esa serie de Nicaragua que cualquier repechaje, entonces Honduras tiene que, mínimo, asegurar estar entre los dos mejores segundos de las triangulares.
¿Usted cree que el boleto al mundial de Concacaf entre Honduras y Costa Rica se va a definir en ese último partido en San José o se va a definir antes?
Matemáticamente, se va a definir hasta la última fecha. No se van a sacar más de tres puntos, independientemente llegue alguien con ventaja a ese partido, el otro va a estar a una distancia alcanzable. Entonces ese partido va a estar bravo. Lo que tiene que ir que asegurar Honduras es entrar al repechaje, que yo veo más fácil que esa serie en Nicaragua.
¿Estás convencido del trabajo que está haciendo Reinaldo Rueda en la Selección y cree que falta algo como para asegurar ese boleto al mundial a estas alturas?
Mira, voy a hablarlo de manera general, porque el profe Rueda es excelente persona y excelente profesional, ha hecho un trabajo formidable. Quizás tengamos que aprender a dejar de partir la eliminatoria en dos o los procesos de selección en dos. No es lo mismo que un técnico trabaje 4 años o que trabaje 8 años a que sólo trabaje 2 años. Entonces, vas a ver las diferencias entre unas selecciones y otras y la diferencia es el tiempo. Hoy no podemos llorar sobre leche derramada. Hoy le digo a la Federación (FFH) que, para la próxima eliminatoria, el técnico se ponga por 4 años y no que tengamos un interinato de 1-2 años para ahorrarnos dinero y después los últimos 2 años con el técnico oficial. Panamá lleva cuantos años con el técnico, ponerle que lleva 6 años. No es lo mismo un trabajo de 6 años con un trabajo de 2 años. Más que valorar la calidad del trabajo del profesor Rueda, tenemos que valorar el tiempo que lleva trabajando con la Federación. Si sentimos que Guatemala ha crecido más, si Panamá ha crecido más, es porque llevan más tiempo trabajando. Si yo te digo, dejemos a Rueda 6 años más, en 6 años vas a ver los resultados.
¿Honduras está haciendo algo diferente en sus bases, en ese trabajo hacia el futuro?
El reflejo de las selecciones menores que hemos dejado de ir a mundiales juveniles, ese es una llamada de atención grave, por ahí hay un lapso generacional que perdimos. Y ya no hay vuelta atrás, viene el bien ese hoyo generacional de falta de jugadores. Desde que se entraron los TDS vimos que regresamos a un Mundial Sub 17, ahorita vemos que esa sub 15 ahí está, va por buen camino. La sub-17 se ve bien, entonces quisiéramos creer que el problema se resolvió, pero eso lo vamos a saber dentro de unos 3-4 años, cuando ya esos jugadores estén en Primera División compitiendo.
¿Qué jugador del Real España le ha le ha sorprendido a usted y que le que le ve que le ve futuro?
Creo que el trabajo colectivo va por encima de lo individual. Ninguna estrella va a resaltar sin el trabajo de sus compañeros. Colectivamente el equipo está haciendo un buen trabajo. Es el momento de que unos jugadores puedan resaltar para que tengan buena posición, tanto internacional, como con la selección, así que el llamado ahí para todos que pongan pilas más bien.
¿Qué prospecto ve usted que Real España tiene para lanzar al extranjero?
Por ejemplo, veámoslo por ciclos, todos los que estuvieron en la selección sub-20 pasada, tienen el perfil de selecciones y el perfil para tener la exposición internacional que se debe o el pedigrí que se debe para salir al extranjero. De los demás, los que han estado siendo referentes, en los últimos torneos, por ahí Daniel Aparicio en la zona defensiva, Dixon Ramírez por las bandas, Daniel Carter tiene todo para resaltar, pero necesita estadísticas y necesita partidos. Jack Baptiste, a pesar de que la ficha no es nuestra, está teniendo unos muy buenos torneos para salir. Y esas son las plataformas que Real España tiene y el llamado para todos los jugadores que quieran venir, que aquí van a poder ser mostrados y ahí sí van a poder ser vistos para salir al extranjero.
¿Ha podido conversar, dialogar acerca de la situación de Buba López y las críticas que recibe?
Es normal, lo veo normal. Obviamente, Luis es un referente del club, es capitán, tienes las cámaras y los focos encima, entonces cuando las cosas van mal, la presión va a caer sobre él y cuando las cosas van bien, pues de la misma manera las cosas caen sobre los líderes. Entonces lo veo algo normal, es como cuando hacen los ataques contra mi persona, es obvio, porque uno al final es responsable y uno al final es el que pone la cara. Si las cosas están mal, obviamente tanto Luis, Devron, Jhow van a tener las críticas habituales que se ha mal acostumbrado la gente a hacer, en cuanto a directiva hacia mi persona, al cuerpo técnico a Jeaustin. Confiamos que en el mediano plazo las cosas van a mejorar y van a estar bien. Y así como se criticó a los referentes, cuando las cosas estén bien y se logren los objetivos, espero que a los que señalaron en su momento reciban sus aplausos.