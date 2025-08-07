¿Obligado a salir campeón? Burbara se confiesa y responde sobre críticas a 'Buba'

San Pedro Sula, Honduras.

En medio de un arranque de temporada exigente, Elías Burbara, presidente del Real España, conversó con La Prensa sobre la hoja de ruta del club aurinegro para el segundo semestre de 2025. Además, reflexionó sobre el trabajo de Jeaustin Campos, el posicionamiento del club a nivel regional, el proceso de la Selección Nacional y las críticas que enfrenta el capitán Luis “Buba” López.

El presidente aurinegro fue claro: el objetivo mínimo es llegar a semifinales de la Copa Centroamericana y clasificar a la Liga de Campeones de Concacaf. Aunque reconoce que el grupo es complicado, cree que el equipo puede competir de tú a tú con clubes centroamericanos mejor posicionados. A nivel regional, considera que el Real España está mal ranqueado y se sitúa al equipo entre los 8 mejores de Centroamérica.

Elías se mostró descontento con el inicio de la máquina en el Apertura 2025, especialmente con la derrota ante Platense en la segunda jornada. Enfatizó que, a pesar de las rotaciones, el equipo no puede permitirse un traspiés bajo ninguna circunstancia y enfatizó que “el segundo equipo con el que rotó, tiene que tener la capacidad de vencer a nuestros rivales, si no, no son jugadores aptos para el Real España”.

Jeaustin Campos lidera un nuevo modelo deportivo

Burbara explicó que el Real España ha depositado plenamente su proyecto deportivo en manos de Jeaustin Campos, quien no solo dirige el primer equipo, sino que también lidera la planificación a mediano y largo plazo, incluyendo los procesos de reservas.

Burbara expresó que la eliminatoria mundialista para Honduras será muy peleada con Costa Rica y coloca la serie contra Nicaragua como la clave para clasificar al mundial, ya que “va a ser más difícil que cualquier repechaje que podamos tener”. También se refirió al desarrollo de la Selección Nacional, destacando la importancia de la continuidad en los procesos técnicos como el de Reinaldo Rueda, y el trabajo desde las bases para no repetir errores generacionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Respaldos y críticas hacia Buba

Al ser consultado sobre las críticas al portero y capitán Buba López, las parecían normales, señalando que los líderes siempre estarán más expuestos. Afirmó tener comunicación constante con los capitanes del equipo y expresó confianza en que, cuando se logren los objetivos, el reconocimiento también llegará para quienes hoy son señalados.​​​​​​

Entrevista con Elías Burbara

¿Es una obligación para que el Real España salga campeón esta temporada? Es obligación para el Real España salir campeón esta y todas las temporadas anteriores que no lo logramos, ese es nuestro objetivo primordial. Sin importar cuál es el torneo, cuáles son las condiciones, obviamente algunos torneos tenemos mejores herramientas que otros, pero sin importar la situación que pase el equipo en determinado tiempo, el objetivo número uno siempre saldrá campeón, así que siempre será prioridad de eso. ¿Y qué está haciendo diferente Real España para que eso suceda esta temporada? Bueno, la apuesta es haberle entregado el departamento deportivo a Jeaustin Campos, creo que no hay persona mejor preparada que él para que nos indique cuál es el camino a seguir. Así que esperemos que al cierre del torneo podamos tener ese objetivo cumplido. ¿Está cambiando esa filosofía de tener un director deportivo como lo ha venido haciendo en los últimos años? Sí, efectivamente, estamos poniendo todo el proyecto deportivo del club en manos de Jeaustin, no sólo la dirección técnica, sino también la planificación a mediano y largo plazo. Se está involucrando más en el torneo de reservas especiales. De hecho, la sub-20 está bajo el poder de Mauro Reyes, que es el asistente de Jeaustin, y está siguiendo los lineamientos de entrenamiento y dirección de Jeaustin, así que confiamos que a medio a mediano plazo vamos a tener unos buenos rendimientos deportivos. ¿Esto es algo que lo solicitó Jeaustin Campos, viene por iniciativa de la directiva o cómo surge? Más creo que fue un consenso haciendo un análisis de toda la historia reciente del club y hacia donde vamos. Creemos que es el mejor camino posible. Recordemos que Jeaustin Campos, antes de ser técnico, fue director deportivo, así que tiene todos los conocimientos para desempeñar ambos roles. ¿Qué radiografía hace de estos primeros partidos del club tanto en la Liga Nacional como en la Copa Centroamericana? Muy temprano andar haciendo una evaluación al final. Nuestros objetivos son los títulos y ahorita en julio y en agosto no se disputa ninguno. Entonces, las evaluaciones las vamos a dar para el cierre del torneo, a ver si se cumplen con los objetivos o no. Pero viendo estos partidos, han sido partidos difíciles, con viajes en medio, partidos complicados, que esperamos la misma tendencia a lo largo del torneo. Todo el torneo va a ser bien difícil tanto en la Liga local como internacional, pero confiando que en la pretemporada se hizo una buena base física y un buen ajuste deportivo para que cuando arranque esto o cuando se ponga la parte definitoria del torneo, podamos cumplir los objetivos. Por ahora el único enfoque es estar en la siguiente fase de Concacaf y no despegarnos de los primeros lugares del torneo local.

¿Qué es un éxito para Real España en la Copa Centroamericana? ¿Pasar a la siguiente ronda? Y en esa misma línea ¿sería un fracaso quedarse en esa fase de grupo? Claro que sí. Uno aspira obviamente a lo mejor que podríamos hacer. Obviamente se puede decir salir campeones de la Copa Centroamericana, pero no podemos empezar a pensar en diciembre si apenas estamos en agosto, así que primero tenemos que ir a Guatemala a sacar un buen resultado y tratar de ganar en Guatemala toda costa. Por ahí nos vimos favorecidos con ese resultado, entre Diriangén y Municipal, que son prácticamente los rivales a vencer oa superar. Las próximas 2 fechas son contra ellos. Primero vamos contra Municipal de visita y luego recibimos a Diriangén. Te pudiera decir que si logramos obtener 4 puntos en estos 2 partidos tenemos muchas posibilidades de avanzar en la siguiente fase. Matemáticamente el torneo está para avanzar y si una vez avanzamos y estamos en el top 8, meternos en el top 6 para estar en la en la Liga de Campeones de la Concacaf. De ahí en adelante todo sería ganancia, pero creo que eso sería, por lo menos, lo mínimo que podemos aspirar a una semifinal centroamericana. ¿Usted cree que Real España se preparó, financiera y deportivamente, para competir como uno de los grandes de Honduras a nivel de Centroamérica? Podemos dar la guerra. Para que tenga una métrica, creo que estamos en el bombo 3. Todos los rivales del bombo 4 y bombo 5 no deben ser problema. Sí creo que estamos muy bajo ranking, creo que nos peso no haber estado en la competencia anterior clasificados. Creo que Real España sí debería estar por lo menos a un bombo 2, en el top 8 de Centroamérica, cuando mínimo deberíamos de darle la guerra a todos los equipos que están en el bombo 2 y aspirar en el mediano plano ya estar peleando, entrar en ese bombo uno. ¿Real España tiene cerradas las filas en cuanto a contrataciones para este torneo o después de haber iniciado la competencia la Copa Centroamericana con una derrota está pensando todavía reforzarse en alguna línea? Tenemos apertura tanto en cupo extranjeros como en cupos locales, pero sí sentimos que el equipo está completo y tenemos todo lo que necesitamos. Si se da una emergencia de aquí al 21 (de agosto) que cierra el mercado, pues actuaremos, pero hoy por hoy no estamos buscando nada. ¿Qué le ha gustado y qué no le ha gustado el inicio de su equipo en la Liga Nacional? Bueno, obviamente tuvimos un traspiés contra Platense, que eso no debe ser permitido bajo ninguna circunstancia, por mucho que el técnico haya decidido rotar el plantel. El segundo planteo o equipo con el que Jeaustin rotó, tiene que tener la capacidad de vencer a nuestros rivales y no son jugadores aptos para Real España. Creo que ahí me quedo con ese mal sabor de boca que, independientemente sea cual sea la rotación, no hay excusa, tuvieron que haber superado al rival que se les haya puesto enfrente. Con Herediano, obviamente dolió perder como se perdió, pero estamos hablando del bicampeón de Costa Rica, estamos hablando del equipo que actualmente está ranqueado como número uno en Centroamérica, un equipo con el triple del presupuesto de nosotros, entonces ahí hay algunas diferencias que con trabajo, esperemos que en el mediano plazo podamos acortar esas diferencias. A nivel de prioridades, Elías, entre los dos torneos es número uno, Liga Nacional, quedar campeón de Liga Nacional o llegar hasta esa etapa de semifinales como objetivo. Creo que los tiempos y los calendarios te da para cumplir ambas cosas. En agosto, septiembre y octubre, creo que la prioridad tiene que hacer la Copa Centroamericana. Ya en diciembre que nos metamos a esa triangular (en Liga Nacional), esperemos que sea entre los 2 primeros lugares, cuando arranquen las triangulares ya nos ponemos todo el enfoque en el torneo local. ¿Elías, usted está de acuerdo con el formato de Liga Nacional con el que se eligió el nuevo formato de clasificación? Mira, creo que la monotonía siempre va a afectar algo. Yo creo que el formato que hemos venido usando ya está un poco desgastado. Los repechajes, antes de ser una oportunidad deportiva o económica, era una carga tanto deportiva como económica. Los equipos que jugaban esa etapa llegaban a semifinales con cansancio acumulado, económicamente eran deficitarios. Entonces creo que ya el formato se había gastado, no es que sea bueno o malo, simplemente, la afición estaba esperando la vuelta de semifinales y las finales, ya no le ponía tanta atención a esa a esa etapa de repechaje.