Elías Burbara se sincera: mal momento de Real España, la ‘H‘ y ¿oferta por Jeaustin Campos?

Dolorosa, la verdad. Ese viernes nos ilusionamos con el triunfo en el Morazán, pero hay que estar en los pies en la tierra. México siempre estará un paso arriba de Honduras, eso es natural. Existen diferencias entre las selecciones, debemos ver y preocuparnos por lo nuestro. Ya se están viendo pocos cambios en el equipo del profe Reinaldo Rueda, creo que él va agarrando ese equipo que pretende, obviamente faltan ajustes, que se incorporen un par de jugadores que levanten la mano, decir yo si me puedo poner la camisa de Honduras y representar al país. No perdamos el enfoque, que es el Mundial 2026. Tenemos la fe y confianza que en el regreso de las eliminatorias el profe va a ver alcanzado el nivel que queremos con la Selección, sea Panamá, Costa Rica o Jamaica, a uno de los tres vamos a dejar fuera del Mundial y para eso sí estará lista la Selección.

¿Con lo visto, considera que estamos para clasificar al Mundial 2026?

Deberíamos, a menos que suceda una sorpresa. Obviamente bajar en el ranking FIFA nos ha costado, nos toca el camino más difícil. Las reglas están claras y vamos a jugar con una de esas tres selecciones, si a México pusimos a temblar en el Nacional y en el Morazán, cualquiera de esas tres selecciones, va a pasar lo mismo. Hay que aprovechar la localía.

¿Jugar en el Nacional o Morazán?

Morazán (risas), toda la vida.

¿Quiénes irán al Mundial 2026 por Concacaf y las selecciones que jugarán el repechaje?

Primero lo primero, en el sorteo a donde caiga Honduras, esa selección no va a ir al Mundial, basado en eso. Falta ver a los que les toque la suerte, Panamá, Costa Rica o Jamaica, las dos que no van a chocar con Honduras tienen el camino libre.

¿En qué orden las colocaría?

Por trabajo, pondría primero a Panamá, luego Honduras, Costa Rica y Jamaica. Si el profe Rueda habría llegado cuatro años antes ya llevaríamos seis años de trabajo no tendría duda que seríamos primero de la zona.

Seis juegos sin ganar que tiene Real España ¿Cómo toma la directiva el momento actual? ¿Cómo ha visto al equipo?

De los seis partidos, me saltaron las alarmas en uno, contra Juticalpa. Si fue un partido que nos dejó preocupados, dejamos de hacer muchas cosas y fue como la campanada. Los otros partidos hay una explicación lógica, todos se nos escaparon por una razón, tampoco íbamos a ganarlos todos, pero sí con pesar de perder la ventaja que teníamos, de los resultados que teníamos que sacar. Creo que estos últimos seis partidos han sido injustos por el rendimiento que tuvimos.

Podemos evaluar lo que se dejó de hacer ¿Qué pasó con los volantes, atacantes? ¿Qué paso que no se creo o la profundidad que no se tuvo? y también hay que ver lo que hicieron los otros rivales, las oportunidades que tuvieron, las salvadas de nuestro portero, Real España ha jugado bien, ningún rival nos pasó por encima. Estamos tranquilos, sin desesperarnos y enfocados en lo que importa, diciembre.

Ahí todo mundo cuando terminó agosto todo mundo nos preguntó ¿Y el súper España? Tuvimos un buen agosto, pero de nada sirve un buen agosto si tenemos un mal diciembre. Eso lo dije en aquel momento y hoy te digo lo mismo. No hay que echar la sopa a perder por un mal octubre y mal inicio de diciembre, si lo que importa es diciembre. Ahorita enfocados en tener un diciembre parecido a agosto y no un diciembre parecido a octubre. No tengo duda que los jugadores y Jeaustin van a reaccionar y vamos a ver a ese equipo aguerrido, luchador que vimos al inicio.

¿Sería un fracaso rotundo si Real España no conquista el título en diciembre?

Siempre, todos los torneos si Real España no consigue el título es un fracaso, como equipo grande es nuestro objetivo número 1 y obviamente siempre hay torneos donde tenemos mejores herramientas que otros. Sentimos que este torneo estamos mejorar armados, capacitados para lograrlo, así que esperamos que entre la segunda y tercera semana de diciembre Real España sea un equipo imparable.

Jeaustin Campos ha sonado para ser el técnico de Costa Rica ¿Cómo está su tema contractual?

Primero, las cosas como son y no ha existido una comunicación oficial de ninguna federación por el técnico, ni con nosotros. No puedo hacer un comentario al respecto sin tener una comunicación oficial, ha salido solo en medios. Tengo entendido que la federación busca un director deportivo y con él van a buscar técnico. Mucha gente cabildea y van a buscar a sus favoritos, mientras que no sea oficial prefiero ni siquiera tocar el tema. En lo que está en nuestra cabeza y deseo es que Jeaustin Campos se quede en Real España por muchos años.

¿Tiene contrato vigente?

Hasta mayo.

¿Cuenta con esa cláusula de salida?

A ver hay temas más humanos que contractuales, el día que aparezca uno de esos casos yo seré el que menos problemas le cause a alguien que tenga una oportunidad así. Hasta hoy todo es especulación, no hay nada serio al respecto.

¿Qué diferencia tiene el actual Real España bajo el mando de Jeaustin Campos respecto a los anteriores?

Una metodología de trabajo diferente, con esto no digo que las anteriores han sido malas. El trabajo que ha desarrollado el profesor es de alto nivel y se ha notado en los jugadores. Por ejemplo, todos los meses se sacan métricas físicas y en el último control de 10 días, nos dimos cuenta que todos los jugadores tenían menor peso, menor grasa corporal, mayor masa muscular, físicamente se han transformado en los últimos meses y esos son síntomas porque han estado en un régimen de entrenamiento y se deja notar. Están trabajando, exprimiendo, eso nos confirma su buen trabajo. Con el GPS que utilizan los jugadores hemos notado que han mejorado en sus entrenos y realizan mayor kilometraje en sus partidos, jornada a jornada.

Cuando se viene una mala los aficionados comienzan a decir que a los jugadores no les han pagado ¿Están al día con sus salarios?

Sí, al día. Son especulaciones que las gentes hablan, a regarse en cuentos. Cada vez que hay atrasos, esos son normales que un patrocinador no pago a tiempo, el dinero cayó después de la fecha. Más que pequeños atrasados no han habido, el presupuesto del club está hasta el 31 de diciembre, ahorita estamos planificando el 2025 con sus presupuestos de ingresos, el plan del director técnico se hará en la junta y con base a un presupuesto. Yo te puedo decir que al 31 de diciembre del 2025 los salarios de jugadores y entrenadores están garantizados. Ya salimos de esos baches y hacerle frente a la administración.

Al ver este tipo de bajón futbolístico ¿Usted regaña a los jugadores?

No, toda la comunicación es a través del técnico con quien tenemos reuniones permanentes y le damos seguimiento. Cuando nos decidimos por un técnico de la capacidad de Jeaustin era para que se encargara de todo lo futbolístico, a los jugadores los acompañamos a los entrenos. Mostramos nuestro apoyo, monitoreamos todos los aspectos.

¿Cuándo fue la última vez que usted se “encachimbó” con el equipo?

Cada vez que no ganamos uno se enoja, obviamente. Pero tampoco es bueno actuar en caliente ni reaccionar en mal, siempre dejo que me pase lo caliente dos o tres días y luego pido las reuniones.

Hablemos de su vida ¿A qué hora se levanta Elías Burbara?

Tempranito, 6 de la mañana andamos dando guerra, dando las vueltas por la escuela, después a la oficina todo el día y hasta que volvemos a casa.

¿Qué desayuna, la compra o es hecha en casa?

Todo en la casa, desde el desayuno y el cafecito, luego salimos tempranito a la escuela para dejar a los hijos y desde las 8 de la mañana estamos en la oficina.

¿Cuál es su desayuno favorito?

Las baleadas con huevo.

¿Todos los días?

No, siempre unos desayunos típicos también, a ese le metemos un poquito más de ingredientes.

¿Cómo es el balance de su vida siendo presidente de Real España, de sus empresas y combinar la familia?

Uno tiene que manejar los tiempos, dedicarle a cada cosa lo que corresponde. Al principio costó, no me quedaba tiempo de nada y organizarse mejor, rodearse del personal adecuado que ayuda eso se le facilita.

¿Es una persona religiosa?

Claro, católico.

¿Cada cuánto asiste a la misa?Muy poco, pero ahí estamos siempre con la fe en Dios.

¿Cómo fue ese proceso que decide ser el presidente de Real España?Ahorita es más fácil de las que yo tuve, solo tienen que levantar la mano y ya (risas). No, en aquel entonces hice muchas colaboraciones con Mateo Yibrín, manejé la parte comercial del equipo, poco a poco entré en el comité ejecutivo y empecé a darle ese seguimiento al club como colaborador, fuimos avanzando. Un día Mateo se cansó, le dolió mucho la partida de don Mario Verdial, iba entrando en ese desgaste. Nos quedamos con Fuad Abufele y poco a poco, es un proceso. No puedo decir que de un día para otro uno se gana el cargo, pasaron aproximadamente ocho años como directivo.

¿Hay algo de lo que se arrepienta desde que llegó a la presidencia?

Obviamente hay muchas... La salida de Primi, creo que debimos darle continuidad, la salida del Potro Gutiérrez, son cosas que no hubiese hecho hoy. Pero no es fácil hablarlo con el periódico del lunes, pero el viernes uno se ve presionado, tomamos las decisiones equivocadas como directiva.

¿Usted recibe un sueldo como presidente?

No, más bien le tengo miedo a los flujos mensuales que presenta el contador, que cuando no ajusta le toca a uno (risas), ahí es al revés la cosa. El cariño por la institución nace desde cuando uno es un niño, esto uno lo hace por amor. Es una carga, cuando nuestras empresas son patrocinadores del club.

¿Es Real España es autosostenible?

Las dos cosas, somos autosostenibles, el equipo está produciendo bastante dinero, tiene muy buen presupuesto. Siempre toca hacer aportaciones, manejables, para lo mejor del club.

¿Cuánto pone de su bolsa?

Cuando toca, obviamente uno trata que las finanzas sean buenas, para que no pase tan seguido (risas). Cuando se vienen las siete plagas de Egipto no hay de otras. Sobre derechos de transmisión y patrocinio, el equipo los tiene bien, cada vez se suman más patrocinadores y muy pronto, les hago el aviso, estemos lanzando la nueva indumentaria y el beneficio económico es 100% para el club.

¿Cuál es el entrenador más difícil de manejar?

Ahí se van a penales varios, cada uno en lo suyo. Pelean su trabajo, lo que quieren y unos se exigen más que otros.

¿Del extranjero a qué equipo sigue?

Pura realeza (Real Madrid). Esa es cuestión de tiempo, ahorita en septiembre y octubre siempre se emocionan otros, pero abril no te preocupes. Tranquilos, como diría el presidente Florentino Pérez.

¿Entra en su plan un estadio propio?

Ese es el sueño de todos los clubes, no conozco a ninguno que lo niegue. En caso de Real España, viene un sentimiento viene más allá con el estadio Morazán. Puedes decir ¡Sí, construyamos un estadio nuevo! ¿Pero vas a abandonar el Morazán? Yo le hago un llamado al Alcalde o los próximos, de llegar a un acuerdo con Real España y tener una administración conjunta para sacarle el jugo al Morazán como se debe. Por ahí sería el camino, de administrar el Morazán como se debe.

¿Cuál es el mejor jugador que usted ha visto en la historia en Honduras y en el extranjero?

Carlos Pavón y Cristiano Ronaldo, en ese orden (risas).

¿Qué siente cuando escucha la palabra proceso?

Trabajo...

¿No está cansado de escuchar seguido la palabra proceso?

A ver, no hay que confundir los términos, una cosa es una competición a corto plazo para conquistar un título en seis meses. Un ejemplo, de Marco Aceituno, pero hablemos de otros jugadores, yo sé que va a llegar, más de algún torneo va a ser campeón goleador. Llegó a los 12 años al club, tener una sola línea, con procedimientos y va a llegar. Son procesos y proyectos a medianos y largos plazos, van a llegar, no nos ahogamos en un vaso con agua. No tiene que ver una cosa con la otra, platicando con Jeaustin y con otros técnicos, les dijo que yo no quiero el título ya, quiero cinco títulos en cinco años. No solo es diciembre y en enero regresan los trabajos, eso no sale de la noche a la mañana.

Mensaje a la afición que está triste.

Que se despreocupen, el timón está en buenas manos. No tengo duda que en diciembre vamos a dar la guerra, que Real España va a pelar por el título, vamos a dejar todo el esfuerzo por conseguirlo. El trabajo de ellos, compren la indumentaria del club, vayan al estadio, si nos respaldan y apoyan en esas dos actividades, no tengo duda que los jugadores van a entrar con todo.