Honduras vence a El Salvador en Campeonato Sub-15 y depende de México

La Selección de Honduras afrontó este jueves su cuarto y último partido de la fase de grupos del Campeonato Sub-15 de la Concacaf y se impuso por la mínima sobre El Salvador (1-0) en Costa Rica.
Los dirigidos por el español Cristian Alessa terminaron la primera ronda con tres triunfos y solo una derrota, para sumar nueve puntos y por ahora compartir el liderato de la Liga A con México, que cierra ante Panamá.
El único tanto de Honduras sobre los salvadoreños fue obra de Elías Banegas a los 45 minutos, tras recibir un pase filtrado que rompió la defensa, quedar solo ante el guardameta y definir cruzado con la derecha.
En líneas generales, el combinado catracho fue mejor y mereció llevarse a favor un marcador más abultado, pero al final lo importante fue cumplir con la victoria que los deja al borde de las semifinales.
Para que Honduras pueda avanzar a la siguiente ronda, necesita que el ya clasificado México derrote o empate con Panamá (11:00 AM). Los canaleros tienen seis unidades y en caso de dar la sorpresa podrían empatar en puntos con la Bicolor, aunque pasarían por mejor difrencia de goles (5/2).
La 'H' debutó con triunfo sobre Panamá, luego goleó a Nicaragua, ayer perdió ante México y hoy cumplió frente a El Salvador para seguir con vida en el certamen y soñar con un título que ya consiguió con su antiguo entrenador, Israel Canales, cuando el torneo se celebró precisamente en tierras catrachas.
Cabe recordar que el Campeonato Sub-15 cuenta con un récord de 38 Asociaciones Miembro de Concacaf, además de un país invitado y está dividido en tres ligas: A, B, y C. Los partidos en la llave de Honduras se jugaron en Alajuela, Costa Rica.