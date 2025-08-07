Honduras vence a El Salvador en Campeonato Sub-15 y depende de México

COSTA RICA.

La Selección de Honduras afrontó este jueves su cuarto y último partido de la fase de grupos del Campeonato Sub-15 de la Concacaf y se impuso por la mínima sobre El Salvador (1-0) en Costa Rica.

Los dirigidos por el español Cristian Alessa terminaron la primera ronda con tres triunfos y solo una derrota, para sumar nueve puntos y por ahora compartir el liderato de la Liga A con México, que cierra ante Panamá.

El único tanto de Honduras sobre los salvadoreños fue obra de Elías Banegas a los 45 minutos, tras recibir un pase filtrado que rompió la defensa, quedar solo ante el guardameta y definir cruzado con la derecha.