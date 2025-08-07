  1. Inicio
Getsel Montes se queda sin DT en Herediano: lo despiden tras histórica derrota

El cuadro tico no titubeó y destituyó a su entrenador tras la goleada sufrida en Nicaragua.

  • 07 de agosto de 2025 a las 12:25 -
  • Agencia EFE
Pablo Salazar fue despedido de su cargo como entrenador del Herediano.
San José, Costa Rica.

La histórica derrota por 4-2 del miércoles ante el Diriangén nicaragüense en la Copa Centroamericana de la Concacaf le costó el cargo este jueves al entrenador del Herediano costarricense, Pablo Salazar, apenas arrancando la temporada.

"El Club Sport Herediano informa que Pablo Salazar no continuará como director técnico. Agradecemos profundamente su compromiso, entrega y liderazgo durante su etapa al frente del equipo. Durante su gestión, demostró profesionalismo y un profundo respeto por los valores que representa nuestra institución", indicó el club en sus redes sociales.

La derrota por 4-2 del miércoles en Nicaragua es la mayor cantidad de goles encajada por un club costarricense ante uno nicaragüense en la historia.Con ese resultado el Diriangén es líder del Grupo B de la Copa Centroamericana con 4 puntos en dos jornadas, seguido por el Herediano (3), el Municipal guatemalteco (1), el Sporting San Miguelito panameño y el Real España hondureño que aún no suman puntos.

Salazar, un exjugador del Herediano y que cumplía su primera experiencia como entrenador de primera división, apenas dirigió cinco partidos, de los cuales dos fueron por el torneo local, uno de la Recopa local y dos por la Copa Centroamericana.

En el torneo local el Herediano marcha séptimo entre 10 equipos con apenas un punto en dos jornadas y perdió la Recopa ante el Alajuelense por 1-0.El Herediano es el actual bicampeón de Costa Rica y anunciará a su nuevo entrenador en los próximos días.

