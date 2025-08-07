Flick sufre otra baja: crack de Barcelona deja al club para jugar con Cristiano

Un jugador del FC Barcelona está a punto de dejar el club en un movimiento que ha tomado por sorpresa a muchos.
Bombazo en el mercado de fichajes: Iñigo Martínez está muy cerca de abandonar el FC Barcelona rumbo a Arabia Saudita.
Según el periodista Fabrizio Romano, el defensor central está a un paso de cerrar su salida del club catalán.
La noticia ha sorprendido tanto a los aficionados como al entorno del fútbol, ya que Iñigo ha sido una pieza clave en la defensa culé.
Medios tambien españoles señalan que el Al Nassr sería el equipo interesado en fichar al internacional español.
Desde el punto de vista económico, Iñigo saldría como agente libre, una opción que el Barcelona considera razonable.
Hay una alta posibilidad de que su salida permita al club inscribir a varios fichajes que están pendientes de registro para la temporada 2025/26.
Según diversos medios, el club azulgrana ha aceptado la operación porque alivia su situación salarial y de inscripción.
A pesar de ello, muchos aficionados no están conformes, ya que consideran que Iñigo fue clave en la última temporada.
Por ahora, no hay comunicado oficial de los clubes, pero todo indica que esta semana el jugador se despedirá del vestuario.
Con su salida, Ronald Araújo y Andreas Christensen competirán por acompañar a Pau Cubarsí en el eje de la defensa.
En su paso por el club, Iñigo Martínez conquistó tres títulos: La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.
Su salario rondaba los 4 millones de euros, por lo que su marcha también representa un alivio financiero para el club.
Iñigo llegó al Barcelona en 2023 como agente libre, sin coste de traspaso, tras finalizar contrato con el Athletic Club.
Su salida, con destino al fútbol árabe, marca un cambio importante en la plantilla y podría tener un impacto directo en la planificación deportiva del equipo para la próxima temporada.