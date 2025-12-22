Se va del Real Madrid y tiene nuevo club; Alves sorprende y fichaje al Barça

Estos son los últimos fichajes, rumores y salidas en el mercado de pases en el fútbol internacional.
UOL informa que el Flamengo habría llegado a un impasse en la renovación del contrato del entrenador, Filipe Luís y ya se habla desde lo interno de sus sucesores.
Fabrizio Romano adelanta el fichaje de Niclas Füllkrug en forma de cesión. El equipo lombardo pagará su ficha de forma íntegra y, además, se guardará una opción de compra por unos 14 millones.
Alessandro Bastoni es uno de los nombres que tiene sobre la mesa el FC Barcelona para el siguiente mercado de fichajes, sin embargo, el Liverpool ahora aparece como uno de los competidores directos de los azulgranas.
OFICIAL // El hispano-brasileño Rafinha Alcántara, exjugador -entre otros- del Barcelona, Celta y Real Sociedad, anunció este lunes su decisión de retirarse del fútbol a los 32 años con un vídeo que publicó en sus redes sociales.
OFICIAL // El español José Luis Mendilibar ha renovado como entrenador del Olympiacos hasta junio de 2027 tras culminar positivamente las negociaciones, según informó el club griego este lunes.
CONFIRMADO. Informa O Jogo, que el Porto y Diogo Costa alcanzaron un acuerdo para la renovación del guardameta hasta junio de 2030.
Informan desde Inglaterra que Bruno Fernandes tendría una cláusula para salir del Manchester United a cualquier equipo que no sea de la Premier. El precio que tendrían que pagar sería de 60 millones de euros.
Se informa que el Aston Villa tiene en la mira a Ter Stegen y está al tanto de su situación en Barcelona para un posible fichaje, ante la duda del 'Dibu' Martínez.
El Santos de Brasil se plantea ofrecerle un año más de contrato a Neymar y tiene pensado ponerle encima de la mesa una propuesta en los próximos días.
TalkSport detalla que se espera que Mohamed Salah no se vaya del Liverpool en este mercado de fichajes, pero se habla de varias ofertas en el fútbol de Arabia Saudita
Fabrizio Romano adelanta que el delantero egipcio de 17 años, Hamza Abdelkarim, estaría deseoso de fichar por el Barcelona, sin embargo, su equipo el Al Ahly no quiere perderlo.
El Manchester United sigue irregular en la Premier League y Ruben Neves es uno de los nombres que suena para el próximo mercado de fichajes.
Puede regresar a las canchas. Según ESPN, Dani Alves está cerrando los últimos detalles para comprar el Sao Joao de Ver, un club de la tercera división portuguesa, club donde pretende firmar un contrato por seis meses para volver a los terrenos de juego.
OFICIAL // El atacante brasileño del Real Madrid Endrick, de 19 años, será cedido al Olympique de Lyon (OL) entre enero y junio de 2026, pero sin opción a compra, informó este lunes el diario L'Équipe.
Según la publicación, tanto el OL como el Real Madrid han llegado a un acuerdo de cesión este mismo lunes por el que la entidad francesa desembolsaría un millón de euros, el equivalente a la mitad del salario del internacional brasileño durante los seis próximos meses. L'Équipe señala que la firma del contrato deberá ocurrir en las próximas 24 horas.