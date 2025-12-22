  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Se va del Real Madrid y tiene nuevo club; Alves sorprende y fichaje al Barça

Futbolista se va del Madrid y anuncian su nuevo club, el fichaje que quiere Barcelona, giro con Salah y Alves sorprende con inesperado destino.

Se va del Real Madrid y tiene nuevo club; Alves sorprende y fichaje al Barça
1 de 16

Estos son los últimos fichajes, rumores y salidas en el mercado de pases en el fútbol internacional.
Se va del Real Madrid y tiene nuevo club; Alves sorprende y fichaje al Barça
2 de 16

UOL informa que el Flamengo habría llegado a un impasse en la renovación del contrato del entrenador, Filipe Luís y ya se habla desde lo interno de sus sucesores.
Se va del Real Madrid y tiene nuevo club; Alves sorprende y fichaje al Barça
3 de 16

Fabrizio Romano adelanta el fichaje de Niclas Füllkrug en forma de cesión. El equipo lombardo pagará su ficha de forma íntegra y, además, se guardará una opción de compra por unos 14 millones.

Se va del Real Madrid y tiene nuevo club; Alves sorprende y fichaje al Barça
4 de 16

Alessandro Bastoni es uno de los nombres que tiene sobre la mesa el FC Barcelona para el siguiente mercado de fichajes, sin embargo, el Liverpool ahora aparece como uno de los competidores directos de los azulgranas.

Se va del Real Madrid y tiene nuevo club; Alves sorprende y fichaje al Barça
5 de 16

OFICIAL // El hispano-brasileño Rafinha Alcántara, exjugador -entre otros- del Barcelona, Celta y Real Sociedad, anunció este lunes su decisión de retirarse del fútbol a los 32 años con un vídeo que publicó en sus redes sociales.
Se va del Real Madrid y tiene nuevo club; Alves sorprende y fichaje al Barça
6 de 16

OFICIAL // El español José Luis Mendilibar ha renovado como entrenador del Olympiacos hasta junio de 2027 tras culminar positivamente las negociaciones, según informó el club griego este lunes.
Se va del Real Madrid y tiene nuevo club; Alves sorprende y fichaje al Barça
7 de 16

CONFIRMADO. Informa O Jogo, que el Porto y Diogo Costa alcanzaron un acuerdo para la renovación del guardameta hasta junio de 2030.
Se va del Real Madrid y tiene nuevo club; Alves sorprende y fichaje al Barça
8 de 16

Informan desde Inglaterra que Bruno Fernandes tendría una cláusula para salir del Manchester United a cualquier equipo que no sea de la Premier. El precio que tendrían que pagar sería de 60 millones de euros.
Se va del Real Madrid y tiene nuevo club; Alves sorprende y fichaje al Barça
9 de 16

Se informa que el Aston Villa tiene en la mira a Ter Stegen y está al tanto de su situación en Barcelona para un posible fichaje, ante la duda del 'Dibu' Martínez.
Se va del Real Madrid y tiene nuevo club; Alves sorprende y fichaje al Barça
10 de 16

El Santos de Brasil se plantea ofrecerle un año más de contrato a Neymar y tiene pensado ponerle encima de la mesa una propuesta en los próximos días.
Se va del Real Madrid y tiene nuevo club; Alves sorprende y fichaje al Barça
11 de 16

TalkSport detalla que se espera que Mohamed Salah no se vaya del Liverpool en este mercado de fichajes, pero se habla de varias ofertas en el fútbol de Arabia Saudita
Se va del Real Madrid y tiene nuevo club; Alves sorprende y fichaje al Barça
12 de 16

Fabrizio Romano adelanta que el delantero egipcio de 17 años, Hamza Abdelkarim, estaría deseoso de fichar por el Barcelona, sin embargo, su equipo el Al Ahly no quiere perderlo.
Se va del Real Madrid y tiene nuevo club; Alves sorprende y fichaje al Barça
13 de 16

El Manchester United sigue irregular en la Premier League y Ruben Neves es uno de los nombres que suena para el próximo mercado de fichajes.
Se va del Real Madrid y tiene nuevo club; Alves sorprende y fichaje al Barça
14 de 16

Puede regresar a las canchas. Según ESPN, Dani Alves está cerrando los últimos detalles para comprar el Sao Joao de Ver, un club de la tercera división portuguesa, club donde pretende firmar un contrato por seis meses para volver a los terrenos de juego.
Se va del Real Madrid y tiene nuevo club; Alves sorprende y fichaje al Barça
15 de 16

OFICIAL // El atacante brasileño del Real Madrid Endrick, de 19 años, será cedido al Olympique de Lyon (OL) entre enero y junio de 2026, pero sin opción a compra, informó este lunes el diario L'Équipe.
Se va del Real Madrid y tiene nuevo club; Alves sorprende y fichaje al Barça
16 de 16

Según la publicación, tanto el OL como el Real Madrid han llegado a un acuerdo de cesión este mismo lunes por el que la entidad francesa desembolsaría un millón de euros, el equivalente a la mitad del salario del internacional brasileño durante los seis próximos meses. L'Équipe señala que la firma del contrato deberá ocurrir en las próximas 24 horas.
Cargar más fotos