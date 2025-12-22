Barrida en Motagua, Marathón con fichaje, legionario vuelve y "Yio" decide su futuro

Entérate sobre los fichajes y rumores de las últimas horas que se han dado en el balompié hondureño.
El volante argentino Gaspar Altamirano, de pocos minutos con Olancho FC, no sigue en el equipo de cara a la próxima campaña.
Cristian Manaiza, exjugador del Vida, Lone, Juticalpa, se unió a las filas del Estrella Roja de Danlí.
El entrenador español Javier López seguirá al mando del Motagua para el próximo año. La junta directiva respalda el proyecto del europeo pese al fracaso del conjunto azul.
Yoel Castillo, atacante hondureño llegó para el Apertura, pero es otro de los jugadores que saldría cedido del FC Motagua.
El uruguayo Maicol Cabrera no mostró su mejor nivel y sería uno de los jugadores que podría salir del Motagua.
Jonathan Núñez es otro de los jugadores que apunta a salir del Motagua para la próxima campaña. El volante se formó en las inferiores del mimado.
El lateral izquierdo Riky Zapata podría sumarse a las bajas del Motagua de cara a la próxima campaña tras el fracaso en el Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Luis Meléndez: El centrocampista de contención es otro de los que estaría en la lista negra del Motagua de cara a la pr´óxima campaña.
El Motagua está interesado en firmar al uruguayo Rodrigo de Oliveira, quien es uno de los máximos goleadores del Apertura. El atacante es el mejor jugador del Olancho FC.
Víctor Águila, del CAI de Panamá, es uno de los jugadores que Motagua tendría en la mira de cara a la próxima campaña.
Nicolás Messiniti: En Marathón señalaron que esperan llegar a un acuerdo para renovar el contrato de su goleador.
Carlos Pérez, volante creativo del Platense, es un jugador que interesa y mucho en Motagua
El extremo zurdo Antony García volvería al Motagua para el Clausura. Estaba en condición de préstamo con la filial del Colorado Rapids de la MLS.
Decisión tomada.... Tras la eliminación en el Apertura 2025, Erick Puerto habló sobre su futuro: "Yo sigo con Platense, hemos hablado con el presidente y bienvenido sea", señaló en charla con el periodista John Rodríguez.
El Olancho FC se ha interesado en poder tener a Diego Vázquez como su entrenador de cara a la próxima campaña. Por ahora, el estratega argentino se mantiene en el Marquense de Guatemala.
Jonathan Rubio reveló que sueña con regresar al fútbol de Europa, pero confirmó a Diario LA PRENSA que tiene contrato con Petro Atlético y no se mueve del balompié africano.
Dereck Moncada deja al Olimpia, fue fichado por el Necaxa de México, pero irá a préstamo al Inter del fútbol de Colombia.
OFICIAL: El centrocampista hondureño Joshua Canales fue presentado como nuevo refuerzo de Municipal Pérez Zeledon de Costa Rica.
El periodista estadounidense Tom Bogert informó en sus redes sociales sobre el movimiento sorpresa del hondureño Joseph Rosales con posiblemente como destino el Austin FC de la MLS.
El joven Moisés Mendoza (21) es nuevo fichaje de Real España. La realeza blinda al talentoso extremo por 2 años proveniente del Deporte Savio de segunda división.
El habilidoso volante Axel Alvarado finalizó su préstamo con el CD Choloma. El mediocampista regresa a Marathón para el Clausura 2026. Tiene dos años de contrato.
Oliver Morazán se quedó sin contrato tras su paso por el Génesis PN del departamento de La Paz.
El defensor central Ismael Santos es otra de las bajas confirmadas del Génesis PN para el Clausura 2026.