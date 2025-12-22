Un partido en Navidad: Liga Nacional confirma días y horarios de jornada 5

San Pedro Sula, Honduras.

La Liga Nacional de Honduras le puso fin a la incertidumbre y confirmó las fechas y horarios de los partidos correspondientes a la quinta jornada de las triangulares del torneo Apertura 2025, una fecha clave para definir al segundo finalista del campeonato.

La actividad comenzará el martes 23 de diciembre con el atractivo clásico entre Real España y Motagua, duelo correspondiente al Grupo A, que se disputará en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula a partir de las 7:00 de la noche.

En el Grupo A, Olimpia se mantiene como líder con siete puntos, seguido por Real España y Motagua, ambos con tres unidades. No obstante, el conjunto aurinegro es el único que aún tiene dos partidos pendientes, por lo que todavía tiene opciones matemáticas de alcanzar nueve puntos y clasificar a la gran final.