Locura del Marathón, dolor de Platense, polémica y el gesto de Lavallén

El Marathón logró rescatar el empate 2-2 ante el Platense en Puerto Cortés y con esto, selló su boleto a la gran final del Apertura 2025. Te mostramos las mejores imágenes del partido.
Los aficionados del Platense sorprendieron con un hermoso tifón en Puerto Cortés. Sin duda, la hinchada dio un espectáculo desde la gradería.
Los aficionados verdolagas se hicieron presente en el recinto de Puerto Cortés: ¡Con el anhelo de ver a su equipo en la final!
La Furia Verde estuvo en un sector del Estadio Excélsior: se vivió una fiesta deportiva en la jornada 5 de las triangulares.
El estadio Excélsior también recibió la ansiada Copa de la Liga Nacional. ¡Este año el campeón la estrenará!
Y se vino el partido. Un intenso inicio para ambas escuadras que buscaban romper con el empate, pero la fortuna llegó primero para Platense.
Antes, Marathón había buscado en reiteradas ocasiones, pero en el fondo el guardameta Urbina se ponía la capa y evitaba que el balón ingresara a su meta.
Pero los verdolagas sufrieron el primer golpe. Pasada la media hora se vino el primero de los locales, luego de que Urbina aprovechara una mala salida de Humberto Juárez.
El juvenil portero del Marathón se precipitó en la salida y Eduardo Urbina se lo terminó quitando para definir el 1-0 de la tarde en el Excélsior.
Este es el segundo partido de Humberto Juárez con Marathón en la Primera División. Cabe recordar que su debut fue ante el mismo Platense (3-0) en el Olímpico.
La fiesta del Tiburón en Puerto Cortés apenas estaba empezando, ya que poco después vino el segundo tanto que sorprendió a Marathón.
Carlos Pérez recibió un enorme pase por parte de Georgie Welcome desde la banda y venció a Humberto Juárez en el fondo para el 2-0.
La euforia de Raúl Cáceres tras el 2-0 de Platense que dio el susto a Marathón en el Estadio Excélsior por la jornada 4 de las triangulares.
Sin embargo, tras la repetición de las imágenes, en la jugada previa al pase de Welcome, se vio claramente que estaba en posición adelantada y la polémica se hacía presente en el partido.
Pero el gol se agregó a la cuenta del Platense y se fueron al descanso con el 2-0 a su favor ante los verdolagas, que llegaban a este duelo con la esperanza de un empate para avanzar a la gran final del Apertura 2025.
En la segunda parte, Marathón movió sus piezas en busca de la remontada y finalmente lo encontró al poco tiempo de la reanudación. Javier Rivera se elevó y sacó un testarazo en el minuto 60.
El panameño fue certero y encajó el tanto del descuento que le daba vida al Monstruo Verde en Puerto Cortés.
Y en la recta final se vino el tanto que amargo al Platense. Pasados los 75 minutos el juez sancionó una polémica mano dentro del área y Messiniti terminó convirtiendo para el 2-2 del encuentro.
El Monstruo Verde igualó con el tiburón y aseguró su pase a la final del Apertura 2025. Tras finalizar el partido, Lavallén tuvo un enorme gesto al darle ánimo a los jugadores del Platense.
El entrenador verdolaga le dedicó unas palabras a los jugadores escualos que batallaron hasta el final para seguir con vida en las triangulares.
Sin embargo, con ese empate, el Marathón se coloca como líder inalcanzable en el Grupo B de las triangulares con 7 puntos, esto a falta de dos jornadas.
La tristeza de la plantilla del Platense tras quedar sin opciones de avanzar a la gran final del Apertura 2025.
Platense sorprendió en su regreso a la primera división del fútbol hondureño y dio batalla hasta en la recta final en las triangulares.
Platense se ubica en el segundo lugar del encasillado B con 2 puntos y solo tiene un juego pendiente ante el Olancho FC. Los Potros también están eliminados, ya que, aunque ganen sus dos partidos pendientes no alcanzan a los verdes, por el punto invisible.
Del otro lado, la locura de Marathón era evidente. Algunos aprovecharon para pedir autógrafos y Messiniti los atendió con una enorme sonrisa.
El delantero verdolaga llegó a 17 tantos tras su gol en este juego ante Platense y se perfila en la lucha en la tabla de goleadores de Honduras.
Rubilio Castillo y la plantilla de Marathón se fueron a aplaudirle a la afición que estuvo presente en el Estadio Excélsior de Puerto Cortés.
Una fiesta verdolaga se armó al final del partido: jugadores y aficionados se unieron en cánticos para festejar el pase a la final.
Un aficionado intentó ingresar al terreno de juego, pero la autoridad estuvo presente en todo momento.
Gran cantidad de hinchas verdolagas se hicieron presentes y desataron la locura tras el pase a la final del Apertura 2025.
Los jugadores también apoyaron al juvenil portero Humberto Juárez por su nerviosismo esta tarde ante Platense.
Los verdolagas le dieron ánimos tras disputar su segundo partido con el Monstruo Verde en la Primera División de Honduras.
El emotivo abrazo con Francisco 'Chelito' Martínez en los festejos tras el pase a la final del Apertura 2025.
Marathón se convirtió en el primer clasificado a la final en este nuevo formato y estará a la espera de su rival que saldrá del Grupo A entre Olimpia y Real España.