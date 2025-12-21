  1. Inicio
Sorpresa: Lista la fecha y hora del Real España vs Motagua

Fin a la incertidumbre sobre la fecha del trascendental clásico ya que la máquina sigue con aspiraciones ser finalista.

  21 de diciembre de 2025
  • Redacción
Real España necesita vencer al Motagua para llegar con opciones de final en el último duelo contra Motagua.
San Pedro Sula, Honduras.

El Real España y Motagua protagonizarán un duelo clave por la cuarta jornada de las triangulares del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, que busca el segundo finalista del semestre tras la clasificación del Marathón por el Grupo B.

Diario LA PRENSA confirmó que el partido entre aurinegros y azules se efectuará este martes 23 de diciembre a las 7:00 de la noche en el estadio Morazán en un enfrentamiento reprogramado por acuerdo mutuo de ambos clubes.

Locura del Marathón, dolor de Platense, polémica y el gesto de Lavallén

El Real España de Jeaustin Campos llega con la urgencia de sumar y y tener opciones de clasificar en esta fase decisiva cuyo triunfo contra el mismo club capitalino a domicilio en la segunda jornada lo tiene con vida (0-3).

La máquina llega sobreviviendo en la tabla y con opciones reales de clasificar a la final. Los dirigidos de Campos Madriz han mostrado un nivel irregular en las últimas fechas, perdiendo con Olimpia en el inicio de esta fase en San Pedro Sula, pero manteniendo viva la ilusión tras el triunfo ante los de Javier López.

De ganarle a los azules del Motagua, el Real España llegaría a seis puntos, quedando solo uno por debajo de Olimpia, que suma siete, con todo por decidir en la recta final de las triangulares.

La última jornada sería de dientes apretados, ya que Real España se mediría directamente contra los albos del Olimpia en Tegucigalpa. Ese choque entre sí definirá la clasificación.

Droopy revela por qué pidió perdón tras golazo al Olimpia y su llanto

