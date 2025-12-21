Droopy Gómez revela por qué pidió perdón tras golazo al Olimpia y motivo de su llanto

Tegucigalpa, Honduras.

Rodrigo 'Droppy' Gómez, quien anotó un golazo de zurda en el último clásico 1-1 entre Motagua y Olimpia, ha confesado la razón por la que ha llorado en la celebración de su tanto.

Asimismo, el argentino reveló que al terminar su participación en el torneo Apertura 2025-2026 tomará un avión para irse a Argentina a estar con su padre que está pasando por un momento complicado.

"Un momento complicado, un partido súper difícil de como se da la situación. Nosotros ya llegamos eliminados en una nueva edición de torneo. Había que salir, teníamos que jugar por el orgullo y en base a eso se daba un partido difícil", señaló.