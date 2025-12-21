Droopy Gómez revela por qué pidió perdón tras golazo al Olimpia y motivo de su llanto

Rodrigo 'Droppy' Gómez, quien anotó un golazo de zurda en el último clásico 1-1 entre Motagua y Olimpia, ha confesado la razón por la que ha llorado en la celebración de su tanto.
Asimismo, el argentino reveló que al terminar su participación en el torneo Apertura 2025-2026 tomará un avión para irse a Argentina a estar con su padre que está pasando por un momento complicado.
"Un momento complicado, un partido súper difícil de como se da la situación. Nosotros ya llegamos eliminados en una nueva edición de torneo. Había que salir, teníamos que jugar por el orgullo y en base a eso se daba un partido difícil", señaló.
Entrevista con Rodrigo Gómez
Motivo de las lágrimas
Son momentos de varias cosas. Hace un más de mes, mi padre, está interno en Argentina y que nos tiene pendiente hora a hora, minuto a minuto. Somos personas antes que jugadores, pero uno se debe a esta institución que nos da trabajo.
Perdón a la afición
Este torneo es el que más goles he hecho como personal, pero las disculpas son varias cosas. Nosotros tenemos los mismos sueños que la gente y disculpar a la afición porque no se cumplió el objetivo.
Tema familiar
Yo sé que los pocos días que tuvo mi padre el celular, él quiere que juegue. Desde chiquito me ha inculcado, quedan tres días más y hay que terminar bien el torneo. Luego de eso me internare con el tema de papá en Argentina. Mi padre ha sufrido un infarto, es el cuarto que tiene y está en una situación complicada.