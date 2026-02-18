Utila recupera sus hermosas playas tras fuerte llegada de sargazo

Utila, Islas de la Bahía

Las paradisíacas playas de Utila, en el departamento de Islas de la Bahía, vuelven a lucir sus arenas blancas tras intensas jornadas de limpieza para combatir una de las llegadas de sargazo más agresivas de los últimos años. Cuadrillas municipales trabajaron sin descanso para retirar el alga que, aunque es común en esta temporada, este año impactó con una fuerza y cantidad inusuales. Alex Ebanks, alcalde de Utila, confirmó que las zonas costeras han sido recuperadas exitosamente.

Lejos de bajar la guardia, la Alcaldía ya se prepara para nuevas oleadas. Entre las medidas preventivas, Alex Ebanks, alcalde de Utila, destacó la implementación de un sistema de limpieza de la bahía que consiste en el uso de un trasmallo especializado y dos embarcaciones destinadas a realizar "barridas" preventivas en la zona costera. "Hicimos una jornada de limpieza y queremos hacerle saber a nuestros visitantes que las playas ya están habilitadas y ya pueden venir a nuestra isla", aseguró el edil. Autoridades locales destacaron un enfoque ecológico y práctico: el sargazo retirado no fue desechado, sino reutilizado como relleno en diversas áreas turísticas de la isla que presentaban necesidades de nivelación de suelo.

Roatán también recupera su esplendor

Al igual que Utila, la isla de Roatán sufrió los embates de esta invasión en los últimos días. Sin embargo, la acción conjunta entre la municipalidad y los hoteleros locales permitió que las playas luzcan nuevamente limpias.