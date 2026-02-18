  1. Inicio
  2. · Honduras

Gobierno planea cerrar 38 instituciones por duplicidad y sobrecarga laboral

La designada presidencial Maria Antonieta Mejia explicó que la medida surge tras una revisión interna en la que se identificaron dependencias con funciones repetidas y exceso de personal

Gobierno planea cerrar 38 instituciones por duplicidad y sobrecarga laboral

La designada presidencial Maria Antonieta Mejia dijo que el análisis forma parte de la elaboración del Presupuesto General de la República.
Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Honduras evalúa eliminar alrededor de 38 instituciones estatales, entre programas y proyectos, por duplicidad y sobrecarga laboral.

La designada presidencial Maria Antonieta Mejia explicó que la medida surge tras una revisión interna en la que se identificaron dependencias con funciones repetidas, exceso de personal y bajo impacto en la calidad de los servicios públicos.

Rebeca Ráquel Obando pide unidad y una “verdadera ley” de la Judicatura

Según detalló la funcionaria, el análisis forma parte de la elaboración del Presupuesto General de la República, documento que aún no ha sido remitido al Congreso Nacional debido al peso que representan las demandas laborales en las finanzas estatales.

Mejía manifestó que las obligaciones derivadas de procesos judiciales laborales han generado una presión considerable sobre el erario, lo que ha obligado al Ejecutivo a revisar a fondo la estructura institucional.

Como ejemplo de las irregularidades detectadas, mencionó que en el sistema educativo se habrían asignado miles de asistencias técnicas, mientras que otras entidades como el Sistema Nacional de Emergencias 911 y el Instituto de la Propiedad presentan sobrecarga de empleados.

También señaló que el Centro Cívico Gubernamental fue diseñado para albergar a unas 9,000 personas, pero actualmente concentra alrededor de 12,000 trabajadores, una cifra que, a su juicio, evidencia la necesidad de ajustes.

La designada presidencial aseguró que cualquier proceso de supresión institucional se realizará respetando los derechos laborales de los empleados públicos. Para ello, se instalará una mesa técnica que definirá los mecanismos de liquidación y reorganización.

Tomás Zambrano no descarta juicio político contra altos funcionarios

Además, indicó que el Gobierno priorizará esquemas de retiro voluntario como alternativa para disminuir el impacto económico y social de la medida.

La propuesta forma parte de un plan más amplio orientado a racionalizar el gasto público y fortalecer la sostenibilidad financiera del Estado en el corto y mediano plazo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias