Mauricio Oliva llama a discutir juicios políticos con "rigurosidad y objetividad"

El expresidente del Congreso Nacional advirtió que no debe prevalecer el revanchismo en la discusión sobre juicios políticos contra altos funcionarios.

Mauricio Oliva fue presidente del Congreso Nacional por dos periodos, entre 2014 y 2022.

Fotografía: LA PRENSA
TEGUCIGALPA, HONDURAS

El expresidente del Congreso Nacional de Honduras, Mauricio Oliva, señaló este miércoles que una eventual aplicación del juicio político debe llevarse a cabo con “rigurosidad y objetividad”, evitando que el debate legislativo se vea influenciado por intereses de revancha.

Oliva advirtió que, ante los juicios políticos promovidos en los últimos meses contra diversos funcionarios, no debe imponerse un clima de confrontación o revanchismo dentro del hemiciclo, sino un análisis serio y responsable de cada caso.

Tomás Zambrano no descarta juicio político contra altos funcionarios

“Esa pelota está en la cancha del Congreso. Es una figura que debe aplicarse con rigurosidad y objetividad y que no prime un ánimo de revanchismo”, expresó el exparlamentario al referirse a la discusión sobre este mecanismo constitucional.

Reforma al Poder Judicial

En cuanto a la reciente decisión del Legislativo de retirar las facultades administrativas a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Oliva consideró que lo más relevante fue la exposición presentada por el titular del Congreso Nacional.

“El presidente (Tomás) Zambrano fue muy coherente y creo que eso será un elemento motivacional para que se apruebe una vez más la ley de la Judicatura”, sostuvo, al valorar el planteamiento realizado ante el pleno legislativo.

Cabe recordar que el martes, el Congreso aprobó una reforma que elimina la facultad administrativa que tenía la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, para nombrar y destituir personal.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

