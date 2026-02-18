Mauricio Oliva llama a discutir juicios políticos con "rigurosidad y objetividad"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El expresidente del Congreso Nacional de Honduras, Mauricio Oliva, señaló este miércoles que una eventual aplicación del juicio político debe llevarse a cabo con “rigurosidad y objetividad”, evitando que el debate legislativo se vea influenciado por intereses de revancha. Oliva advirtió que, ante los juicios políticos promovidos en los últimos meses contra diversos funcionarios, no debe imponerse un clima de confrontación o revanchismo dentro del hemiciclo, sino un análisis serio y responsable de cada caso.

“Esa pelota está en la cancha del Congreso. Es una figura que debe aplicarse con rigurosidad y objetividad y que no prime un ánimo de revanchismo”, expresó el exparlamentario al referirse a la discusión sobre este mecanismo constitucional.

Reforma al Poder Judicial