USA advierte consecuencias a partidos políticos y candidatos que retrasen resultados de elecciones

Tegucigalpa, Honduras

La Oficina del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos expresó este lunes su profunda preocupación por las acciones de ciertos partidos y candidatos que, según señaló, continúan perturbando el proceso electoral hondureño. A través de un mensaje publicado en la red social X por la cuenta oficial @WHAAsstSecty, el organismo estadounidense subrayó que es imperativo que los actores involucrados cumplan con sus obligaciones de manera oportuna para permitir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) finalice los resultados oficiales.

"El pueblo hondureño ha esperado demasiado. Merece un proceso oportuno, transparente y creíble", señala el comunicado, en el que además se advierte que cualquier persona o grupo que obstruya o intente retrasar el trabajo del CNE enfrentará consecuencias. El pronunciamiento se da en medio de un clima de tensiones políticas y cuestionamientos al desarrollo del proceso electoral, mientras diversos sectores nacionales e internacionales observan con atención el avance del escrutinio y la oficialización de los resultados. Estados Unidos reiteró su llamado al respeto del proceso democrático y a la institucionalidad electoral, enfatizando la necesidad de garantizar la voluntad popular expresada en las urnas.

Mensaje íntegro y traducido al español