Contreras rechaza pedido de Nasralla de nulidad de elecciones: "Esto no es X-O, es algo serio"

Tegucigalpa, Honduras

El alcalde reelecto de San Pedro Sula y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, rechazó este lunes con firmeza las declaraciones de Salvador Nasralla donde pedía anular los resultados de las elecciones generales y abogó por respetar el proceso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Contreras afirmó que las acciones de Nasralla quien ha denunciado irregularidades y exigido un conteo especial de voto x voto no deben convertirse en un espectáculo o “circo”, sino en un diálogo serio y respetuoso con las instituciones competentes.

"Yo no sé si que alguna pastilla le está haciendo daño a él, pero esto no es changoneta, no es circo, esto nos es X-0, esto es algo serio", declaró el dirigente liberal en referencia a las demandas de nulidad que han generado tensiones internas dentro del partido. "Yo al igual que Maribel Espinoza también me desmarco completamente de las declaraciones que él dio donde dice que pide la nulidad de las elecciones para hacer otro proceso", remarcó Contreras. Según Contreras, el Partido Liberal merece operar con responsabilidad y compromiso con la voluntad popular expresada en las urnas. El dirigente liberal ha instado a actuar con prudencia y a enfocarse en el escrutinio especial autorizado por el órgano electoral, un proceso que ha enfrentado retrasos y protestas, mientras Honduras se aproxima al plazo para la oficialización de los resultados. Asimismo, Roberto Contreras anunció que sostendrán una reunión urgente a lo interno del Partido Liberal para abordar todos estos problemas y las designaciones de las comisiones que desautorizó Salvador Nasralla en la integración del escrutinio especial.

Maribel Espinoza también se desmarca de Nasralla