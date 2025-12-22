Roberto Contreras denuncia plan “Melezuela”

San Pedro Sula, Honduras.

Contreras lamentó los retrasos en la divulgación de resultados oficiales y sostuvo que el escrutinio final debería anunciarse entre mañana martes y la tarde del miércoles 24 de diciembre.

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras , aseguró que se estaría desarrollando un plan denominado “Melezuela” , el cual según afirmó, avanza “sobre ruedas” y utilizaría a los partidos Nacional y Liberal para permitir que el partido Libertad y Refundación (Libre) continúe en el poder.

“Lejos de darle una feliz Navidad a la población, los políticos les hemos dado una amarga Navidad”, expresó. A su juicio, el principal problema radica en la falta de consensos para acelerar el conteo de votos. Además, afirmó que el 80% del electorado rechazó a Libre.

El edil descartó la repetición de las elecciones y recordó que el Estado invirtió más de 200 millones de dólares en el proceso. Señaló que los triunfos electorales se defienden en las mesas con estructuras sólidas y afirmó que el Partido Liberal obtuvo cinco departamentos en la zona norte gracias a su organización, mientras que donde no hubo presencia en mesa.

Contreras también criticó las solicitudes de abrir más urnas, al considerar que ello buscaría prolongar al menos un año más la permanencia de Libre en el poder. Según dijo, el objetivo final sería alcanzar mayoría de diputados para controlar la presidencia del Congreso Nacional.

En ese contexto, responsabilizó del conflicto postelectoral a la diputada Iroshka Elvir, al candidato presidencial Salvador Nasralla y al coordinador de campaña Tomás Lozano.

Por su parte, el analista político Luis León consideró que, tras los problemas registrados en las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras necesita retirar a los partidos políticos la responsabilidad del conteo de votos para evitar denuncias recurrentes de fraude.