Contreras se desmarca de los nombramientos en el CNE: "Si los infiltró Libre, es situación de Nasralla e Iroshka"

Roberto Contreras aseguró que ni su persona ni el Partido Liberal han tenido injerencia en el nombramiento de las personas en el CNE, "la responsabilidad recae en Salvador Nasralla y la diputada Iroshka Elvir"

Fotografía del alcalde sampedrano, Roberto Contreras junto al presidenciable, Salvador Nasralla.

 Foto: Redes Sociales
Tegucigalpa, Honduras

El alcalde sampedrano y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, señaló en su cuenta de X que se desmarca totalmente de la selección del personal encargado del escrutinio especial en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Contreras lanzó una contundente aclaración en la que asegura que ni su persona ni la institución que dirige han tenido injerencia en el nombramiento de las personas que vigilan el conteo de votos por parte del Partido Liberal.

Tomás Zambrano carga contra Nasralla y Mel Zelaya: "Trump no se equivocó"

Según el edil sampedrano, la responsabilidad recae directamente en el candidato presidencial Salvador Nasralla y la diputada Iroshka Elvir, quienes, junto a su comisión de campaña, habrían manejado dichos nombramientos.

"Ni nuestro partido ni mi persona tenemos nada que ver con el conteo del CNE; únicamente hemos respaldado el proceso", afirmó Contreras de forma tajante.

El punto más polémico de su declaración fue la mención de una posible "infiltración" por parte del partido de Gobierno. Contreras no dudó en señalar que, de existir irregularidades, la responsabilidad es de la fórmula de Nasralla.

"Si a ellos los infiltró Libre —lo cual es evidente— es una situación que compete a SN (Salvador Nasralla) e IE (Iroshka Elvir)", sentenció el presidente del CCEPL.

Pese a la evidente fricción interna, Contreras cerró su mensaje haciendo un llamado a la calma, asegurando que el Partido Liberal y Honduras necesitan que el proceso electoral finalice en paz para fortalecer la democracia del país.

Hasta el momento, ni el ingeniero Salvador Nasralla ni la diputada Iroshka Elvir han reaccionado oficialmente a las declaraciones del jefe del Central Ejecutivo.

