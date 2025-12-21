Tomás Zambrano carga contra Nasralla y Mel Zelaya: "Trump no se equivocó"

El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció un boicot al proceso de escrutinio especial en el Consejo Nacional Electoral (CNE), señalando directamente a una supuesta alianza entre Salvador Nasralla y el expresidente Manuel Zelaya Rosales.
Según Zambrano, la negativa de delegados vinculados a ambos líderes a participar en el conteo voto por voto durante el denominado turno B en el CNE responde a un plan deliberado para impedir la declaratoria oficial de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre.
“Ya es demasiado el boicot al escrutinio especial por la alianza Nasralla con Mel”, afirmó el parlamentario por el departamento de Valle en un mensaje en sus redes sociales.
El legislador nacionalista sostuvo que esta situación tendría como objetivo prolongar la permanencia en el poder del actual oficialismo.
“Todo esto obedece a un plan para que no haya declaratoria de elecciones y que el ‘Familión’ continúe en el poder”, expresó.
Zambrano también recordó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que cuestionaba la confiabilidad política de Salvador Nasralla, señalándolo como aliado del partido Libertad y Refundación (Libre).
En ese sentido, Zambrano aseguró que los hechos actuales de paralización del escrutinio especial, a pocos días para que se cumpla el plazo para una declaratoria de elecciones, confirmarían esas advertencias de Trump.
El diputado nacionalista hizo un llamado al presidente del Partido Liberal de Honduras (PLH), Roberto Contreras, para que sustituya a sus representantes ante el CNE y permita la realización del escrutinio especial conforme a la ley.
De igual manera, pidió a al expresidente Zelaya que instruya a sus delegados a cumplir con su responsabilidad en el escrutinio especial.
Zambrano afirmó que los resultados electorales reflejan de manera clara la voluntad popular.
“El pueblo hondureño habló fuerte y claro en las elecciones: a Libre no los quieren ni un segundo más en el poder”, concluyó el parlamentario.