A Mario Pineida "lo mataron por si acaso": Terrible hipótesis de su asesinato

Mario Pineida fue asesinado el pasado miércoles 17 de diciembre de 2025 dejando a todo el fútbol y sociedad ecuatorianos consternados por tan lamentable hecho.
En el crimen del futbolista Mario Alberto Pineida Martínez y de su pareja sentimental, la ciudadana peruana Guisella Fernández Ramírez, habrían participado tres motocicletas y dos vehículos, un Volkswagen y un Toyota Fortuner.
Se han ido revelando varios detalles sobre la muerte del jugador, y ahora sale a luz nueva hipótesis.
El asesinato del jugador del Barcelona SC y de su pareja Fernández se registró la tarde del miércoles 17 de diciembre, en los exteriores de un local de venta de carnes ubicado en el sector de Samanes, al norte de Guayaquil.
El análisis de las cámaras de seguridad permitió establecer que el futbolista era seguido desde varios puntos por las motocicletas y los dos automotores. Sin embargo, quienes ejecutaron directamente el ataque armado fueron los sicarios que se movilizaban en motocicletas.
De acuerdo a la revelación de Diario Extra, son dos hipótesis las que se están trabajando en el asesinato de Mario Pineida. En ambas, el jugador no era el objetivo.
“La tercera motocicleta tenía la función de limpiar el camino, es decir, llegó antes que los sicarios, al igual que el Volkswagen. Cuando el futbolista, su pareja y su madre descendieron del vehículo, los atacantes se acercaron y les dispararon. Tanto los gatilleros como quien limpiaba el camino se movilizaban uno en cada motocicleta" explicó el investigador policial.
Tras perpetrar el crimen, todos los vehículos huyeron del lugar. No obstante, a uno de los sicarios se le dañó la motocicleta, por lo que la abandonó en el sector de Mucho Lote 1. Desde allí tomó un taxi en la vía pública y se trasladó hasta una urbanización ubicada en La Aurora, cantón Daule.
La Policía Nacional investiga el crimen, que parece estar relacionado con amenazas previas y disputas por actividades económicas informales, especialmente el comercio de teléfonos celulares y préstamos de dinero.
Las autoridades han detenido a dos sospechosos en conexión con el asesinato, ambos de nacionalidad venezolana. Cristian David Peláez González, de 21 años, fue arrestado en un hotel en Mapasingue, donde se encontraron evidencias relacionadas con el crimen. Jimnery Mariander Peña Blanco, de 24 años, también fue capturada tras realizar pagos a los autores del ataque.
“Los pagos habrían oscilado entre 2.000 y 3.000 dólares. Hubo transferencias de 1.500 y otros valores. Ella sería quien manejaba las cancelaciones y, además, la pareja sentimental del hombre (Cristian Peláez) que organizó la logística del crimen”, indicó una fuente policial.
La investigación apunta a dos hipótesis principales, según revela el Diario Correo de Ecuador. La primera sostiene que Guisella, quien era propietaria de locales de venta de celulares en el sector de La Bahía, también se dedicaba al préstamo de grandes sumas de dinero y habría recibido amenazas por parte de personas que no habrían cancelado sus deudas.
“A ella querían matarla. Le mandaron a hacer la vuelta para que la deuda quede saldada. El jugador conocía de los préstamos; dejarlo con vida implicaba que alguien pudiera cobrar, ya que mantenían una relación sentimental de varios meses”, sostuvo la parte investigativa.
La segunda hipótesis señala que Fernández habría mantenido una relación previa con un presunto narcotraficante, a quien habría dejado para iniciar una relación con el futbolista. Pineida, a su vez, se habría separado de su esposa.
Mario Pineida se encontraba en Samanes 4 cerca de una carnicería con una acompañante. Dos tipos en motocicleta lo seguían y esperaron a que se bajara de su camioneta, luego dispararon, hiriendo fatalmente al jugador y a otra mujer, mientras la madre del futbolista resultó herida.
Mario Pineida participó con la Selección de Ecuador en las eliminatorias hacia el Mundial Rusia 2018, además de jugar la Copa América de Brasil 2021, donde la Tri llegó hasta Cuartos de Final, donde fue eliminada por Argentina.