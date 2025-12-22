Yani Rosenthal se planta ante Nasralla y responde: "En eso no acompaño a nadie"

El excandidato presidencial y expresidente del Partido Liberal, Yani Rosenthal, rechazó de forma categórica cualquier intento de repetir las elecciones y advirtió que el liberalismo no debe ser cómplice de un plan que, a su juicio, busca romper el orden constitucional.
“No a la repetición de elecciones. El Partido Liberal no puede ser cómplice de ese plan. En eso no acompaño a nadie: no deben repetirse elecciones”, expresó Rosenthal, al señalar que el único interesado en ese escenario sería el partido Libertad y Refundación (Libre), al que calificó como “el verdadero perdedor”.
Según el dirigente liberal, promover nuevos comicios implicaría un grave riesgo institucional y para la democracia en Honduras.
“Libre busca romper el orden constitucional para mantenerse en el poder”, afirmó, al tiempo que llamó a preservar el prestigio histórico del Partido Liberal.
“El prestigio centenario del Partido Liberal no se puede perder por ambiciones personales”, subrayó Rosenthal en un mensaje en sus redes sociales.
Rosenthal instó además a las autoridades y a los actores políticos a acelerar al máximo el escrutinio especial, recordando que todos los partidos aceptaron las reglas del proceso electoral y participaron en cada una de sus etapas.
“Todos los partidos nos sometimos a las reglas vigentes, con presencia en JRV y en cada etapa del proceso”, señaló el extitular del CCEPL.
En ese sentido, defendió que, en un Estado de derecho, el camino correcto es agotar los escrutinios especiales y los recursos legales establecidos.
“Lo que corresponde es agotar los escrutinios especiales y los recursos legales, no desacreditar el proceso”, sostuvo Rosenthal.
Finalmente, advirtió que desconocer los resultados tendría consecuencias peligrosas para el país. “Desconocer la elección donde ya hay alcaldes, diputados y regidores válidamente electos es contradictorio y peligroso”, concluyó, señalando: “Primero Honduras. No hay margen para equivocarse”.
Fue durante una transmisión en vivo en sus redes sociales que el candidato presidencial del Partido Liberal afirmó que "este sería el momento para convocar a una nueva elección de presidente de la República".
Nasralla agregó que "estas elecciones han sido totalmente falsas" y que no aceptará un resultado en el que el Partido Nacional sea el ganador. Estas declaraciones de Nasralla han sido rechazadas por diversos dirigentes del Partido Liberal, entre ellos, Yani Rosenthal, Roberto Contreras y Maribel Espinoza.