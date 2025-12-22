Milagro Flores dona canastas navideñas a familias de escasos recursos

En un gesto solidario que marca el espíritu de las fiestas de fin de año, la presentadora hondureña Milagro Flores llevó esperanza y alivio a 100 familias de escasos recursos.
Milagro Flores hizo la entrega de canastas navideñas como parte de una iniciativa social planificada por ella misma para apoyar a quienes más lo necesitan en esta época festiva.
La actividad, cargada de emotividad y compromiso social, fue concebida y organizada por la comunicadora con el objetivo de brindar un respaldo directo a familias vulnerables, especialmente en un periodo del año en el que muchas personas enfrentan dificultades económicas para cubrir necesidades básicas.
Cada canasta incluyó productos esenciales de la temporada, pensados para que los beneficiarios pudieran compartir una Navidad más digna junto a sus seres queridos.
Uno de los aspectos más destacados de esta acción solidaria es el origen de los fondos utilizados para hacerla posible. Milagro Flores financió la compra de las canastas gracias a la venta de su ropa, prendas que usualmente utiliza en sus apariciones en el canal de televisión donde labora.
Con esta iniciativa, la presentadora transformó artículos personales en ayuda concreta, reafirmando su compromiso con las causas sociales.
Las familias expresaron su agradecimiento por el gesto, que representa no solo un apoyo material, sino también un mensaje de empatía y acompañamiento en tiempos difíciles.
Con este tipo de acciones, Milagro Flores se suma a las figuras públicas que utilizan su plataforma y recursos para generar un impacto positivo más allá de la pantalla, demostrando que la labor social puede surgir desde iniciativas personales y bien planificadas.
La presentadora reafirmó así su deseo de seguir apoyando a quienes lo necesitan, especialmente durante fechas que invitan a compartir, reflexionar y extender la mano al prójimo.
Esta acción de Milagro Flores ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla por tan bonita iniciativa.