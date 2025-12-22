Ranking FIFA: Honduras baja y cierra el 2025 de la peor manera

La Selección Nacional de Honduras ha cerrado el 2025 de la peor manera en el ranking FIFA.
La selección de España sorprende y se mantiene como la mejor escuadra del mundo con 1877.18 en la primer posición.
La selección de Argentina, actual campeona del mundo, cierra el año 2025 en la segunda posición con 1873.33 puntos.
La Selección de Francia es la tercera mejor del mundo en el Ranking FIFA con 1870 puntos.
La selección de Inglaterra es la cuarta mejor del mundo con 1834 puntos.
La Selección Nacional de Brasil es la quinta mejor del mundo con 1760 puntos.
En cuanto a la Selección de Honduras, vivió un cierre de año decepcionante al quedar fuera del Mundial United 2026 y sufrir un duro golpe en el ranking FIFA.
En la última actualización del organismo rector del fútbol mundial, La Selección Nacional de Honduras descendió una posición.
La Selección de Honduras, actualmente sin técnico y en proceso de buscar el relevo de Reinaldo Rueda, se ubica en el puesto 65 en el Ranking FIFA.
Anteriormente, Honduras ocupaba la casilla 64 con 1,396.23 puntos. El equipo perdió 16.69 unidades tras sus partidos en la fase final del clasificatorio mundialista.
Con la nueva actualización, la selección nacional de Honduras suma 1,379.54 puntos en el ranking mundial.
A nivel de Centroamérica, la Selección Nacional de Honduras es la tercera mejor ubicada, solo por detrás de Panamá y Costa Rica.
En el escalafón de Concacaf, la Selección Nacional de ocupa el sexto lugar del Ranking FIFA.
Orden de selecciones de Concacaf en el Ranking FIFA: 1. Estados Unidos – posición FIFA ~14, 2. México – posición FIFA ~15, 3. Canadá – posición FIFA ~27, 4. Panamá – posición FIFA ~30, 5. Costa Rica – posición FIFA ~49, 6. Honduras – posición FIFA ~64, 7. Jamaica – posición FIFA ~70, 8. Curazao – posición FIFA ~82, 9. Haití – posición FIFA ~84 y 10. Guatemala – posición FIFA ~94.
Estados Unidos, México, Canadá, Panamá y Costa Rica son los que comandan en la región de Concacaf.
A pesar de no lograr la clasificación a la Copa América ni Mundial 2026 , la Selección de Honduras mostró un avance a comparación del año pasado: cerró 2024 en el puesto 78 y este año lo hizo en el 64.
Honduras retomará actividades en marzo con amistosos por confirmar, mientras que su próximo compromiso oficial será en septiembre de 2026, en la Nations League.