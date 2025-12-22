Scarlet Ortiz recibe una emotiva pedida de mano tras 26 años de amor

La actriz venezolana Scarlet Ortiz, reconocida por su trayectoria en telenovelas como "Todo sobre Camila", "Mis tres hermanas", "Niña mimada", "Mi vida eres tú" y "Yo soy Betty, la Fea", sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con el actor Yul Burkle, su pareja desde 1999.
La propuesta llegó en una fecha simbólica: el aniversario número 26 de su relación, un gesto que convirtió el momento en un capítulo profundamente significativo para ambos.
Ortiz compartió en redes sociales un video del instante exacto en que Burkle le pidió matrimonio, una escena íntima y cargada de emoción que rápidamente se volvió viral.
En su mensaje, la actriz expresó: “Y di el sí. Más que dar el sí al matrimonio (ajá, viene pronto), es el sí a continuar caminando a tu lado”, dejando claro que este compromiso representa más que un evento formal: es la reafirmación de un proyecto de vida compartido
"Con nuestras mañas, nuestros subes y bajas de emociones, con nuestras bendiciones que Dios nos ha dado y nos sigue dando. ¡Te amo!. Él quería que todos fueran testigos de este regalo, el es muy tímido para estas cosas, así que gracias de ante por sus buenos deseos", prosiguió con el post original.
La noticia ha generado una ola de cariño entre colegas, fanáticos y medios de entretenimiento, que celebran la solidez de una relación que ha resistido el paso del tiempo, la distancia y los retos propios del mundo artístico.
Su historia, que comenzó a finales de los años 90, ha sido una de las más estables y admiradas dentro del espectáculo venezolano.
Con este compromiso, Scarlet Ortiz y Yul Burkle sellan oficialmente una historia de amor que ya es parte de la memoria colectiva de la televisión latinoamericana. La pareja tienen una hija de 15 años de edad.
La boda, según adelantó la actriz, llegará “pronto”, aunque sin fecha confirmada.