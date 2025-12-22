  1. Inicio
Momo Guzmán anuncia que dejará de ser La Burrita Burrona

Tras meses de especulación, el mexicano ha confirmado lo que muchos temían: el retiro de la botarga que alcanzó el éxito hace cuatro años.

  • Actualizado: 22 de diciembre de 2025 a las 14:18 -
  • Redacción web
1 de 10

"La Burrita Burrona", uno de los personajes más queridos y virales del entretenimiento digital latinoamericano, anunció su despedida oficial de la botarga que la acompañó desde sus inicios.

Foto: Instagram: @pinkypromisetv
2 de 10

Con esta decisión, cierra un capítulo que no solo marcó su carrera, sino también a millones de seguidores que encontraron en ella humor, desahogo y una identidad propia dentro del caos cotidiano.

 Foto: Instagram: @momoguzmann
3 de 10

La creadora detrás del personaje explicó que la botarga cumplió su misión: abrir puertas, conectar con la gente y darle forma a una voz auténtica que trascendió el disfraz.

Foto: Instagram: @momoguzmann
4 de 10

Ahora, busca evolucionar hacia una etapa más personal, más libre y más alineada con su crecimiento creativo.

 Foto: Instagram: @momoguzmann
5 de 10

El anuncio, recibido con nostalgia y cariño por su comunidad, también despertó un sentimiento colectivo de gratitud.

Foto: Instagram: @momoguzmann
6 de 10

La botarga, esa figura irreverente, colorida y entrañable, se convirtió en símbolo de resistencia emocional, de humor sin filtros y de la capacidad de reírse incluso en los días más pesados.

 Foto: Instagram: @momoguzmann
7 de 10

Aunque la botarga se retire, la esencia de la Burrita Burrona sigue intacta: la voz que cuestiona, que acompaña, que hace reír y que, sin pedir permiso, se ganó un lugar en la cultura digital.

 Foto: Instagram: @pinkypromisetv
8 de 10

Este adiós no es un cierre, sino una transformación. Y como todo personaje que deja huella, la Burrita Burrona demuestra que la autenticidad no depende del traje, sino del corazón que lo mueve.

 Foto: Instagram: @momoguzmann
9 de 10

El anuncio se presentó en medio de crecientes rumores sobre una posible ruptura y diferencias con su compañera de escenario, la drag queen Turbulence, quien aparentemente es la dueña del personaje con el que Momo se hizo viral hace cuatro años.

Foto: Instagram: @momoguzmann
10 de 10

La dupla, que ganó notoriedad por sus videos y presentaciones, enfrenta especulaciones sobre la relación laboral ante la decisión de Guzmán, ya que él no le agradeció públicamente por la oportunidad que le dio.

 Foto: Instagram: @momoguzmann
