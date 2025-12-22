Momo Guzmán anuncia que dejará de ser La Burrita Burrona

"La Burrita Burrona", uno de los personajes más queridos y virales del entretenimiento digital latinoamericano, anunció su despedida oficial de la botarga que la acompañó desde sus inicios.
Con esta decisión, cierra un capítulo que no solo marcó su carrera, sino también a millones de seguidores que encontraron en ella humor, desahogo y una identidad propia dentro del caos cotidiano.
La creadora detrás del personaje explicó que la botarga cumplió su misión: abrir puertas, conectar con la gente y darle forma a una voz auténtica que trascendió el disfraz.
Ahora, busca evolucionar hacia una etapa más personal, más libre y más alineada con su crecimiento creativo.
El anuncio, recibido con nostalgia y cariño por su comunidad, también despertó un sentimiento colectivo de gratitud.
La botarga, esa figura irreverente, colorida y entrañable, se convirtió en símbolo de resistencia emocional, de humor sin filtros y de la capacidad de reírse incluso en los días más pesados.
Aunque la botarga se retire, la esencia de la Burrita Burrona sigue intacta: la voz que cuestiona, que acompaña, que hace reír y que, sin pedir permiso, se ganó un lugar en la cultura digital.
Este adiós no es un cierre, sino una transformación. Y como todo personaje que deja huella, la Burrita Burrona demuestra que la autenticidad no depende del traje, sino del corazón que lo mueve.
El anuncio se presentó en medio de crecientes rumores sobre una posible ruptura y diferencias con su compañera de escenario, la drag queen Turbulence, quien aparentemente es la dueña del personaje con el que Momo se hizo viral hace cuatro años.
La dupla, que ganó notoriedad por sus videos y presentaciones, enfrenta especulaciones sobre la relación laboral ante la decisión de Guzmán, ya que él no le agradeció públicamente por la oportunidad que le dio.