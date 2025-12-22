15 películas navideñas para ver en “Streaming”

“A Merry Little Ex-Mas”: Se trata de una comedia romántica de Netflix que cuenta la historia de Kate (Alicia Silverstone), una mujer recién divorciada que organiza una última Navidad en su casa familiar antes de venderla, pero sus planes se desmoronan cuando su exmarido, Everett (Oliver Hudson), llega con su nueva novia, Tess (Jameela Jamil), desatando celos, malentendidos y situaciones caóticas, mientras Kate busca una forma de manejar la situación y quizás encontrar una segunda oportunidad, explorando el cierre de un ciclo y la familia. ¿Dónde verla? Netflix.
¡Vaya Navidad!:Narra la vida de Claire (Michelle Pfeiffer), una madre abrumada que organiza toda la Navidad familiar, pero es olvidada por su marido e hijos; harta y sintiéndose infravalorada, se embarca en una aventura para redescubrirse a sí misma, mientras su familia corre para encontrarla, aprendiendo el significado de la temporada y el valor del trabajo de mamá. ¿DÓNDE VERLA?: Amazon Prime Video.
“Champagne problems”: La historia sigue a Sydney Price (Minka Kelly), una ejecutiva de un grupo de inversión estadounidense que viaja a Francia con una misión: cerrar la adquisición de una prestigiosa marca de champán, Château Cassell. En su primera noche en París, Sydney conoce a un encantador francés llamado Henri (Tom Wozniczka). Ambos pasan una velada mágica juntos y la conexión es instantánea. ¿DÓNDE VERLA?: Netflix.
“Red one” Protagonizada por Dwayne “The Rock” Johnson y Chris Evans, esta película transforma la Navidad en una misión de rescate de alto voltaje. Tras el secuestro de Papá Noel, el Jefe de Seguridad del Polo Norte debe unirse a un cazador de recompensas para salvar las fiestas. Es ideal si busca algo movido y con efectos visuales. Especial para ver en familia. : ¿DÓNDE VERLA?: Amazon Prime Video.
“Un robo muy navideño”: Trata sobre dos trabajadores con problemas económicos, Sophia (Olivia Holt) y Nick (Connor Swindells), que deciden unir fuerzas para robar una lujosa tienda departamental en Londres en Nochebuena, pero terminan robándose el corazón mutuamente, enfrentándose a contratiempos y descubriendo que la conexión humana es más valiosa que el botín, todo mientras sortean la policía y el espíritu navideño. ¿DÓNDE VERLA?: Netflix.
'El secreto de Papá Noel':Cuenta la historia de Taylor, una madre soltera que, desesperada por conseguir dinero para las clases de esquí de su hija, se disfraza de Papá Noel en un resort de lujo. Allí conoce a Matthew, el gerente del hotel, y a pesar de la química, su secreto amenaza con arruinar la posibilidad de una relación, mientras aprende sobre el amor y la verdadera esencia navideña. ¿DÓNDE VERLA?: Netflix,
“Una Navidad para escribir y amar”: Una película romántica navideña sobre una novelista que regresa a su granja familiar para terminar un libro y se reencuentra con un amor de su pasado, un carpintero local que ayuda a reconstruir el pueblo tras un incendio, mientras juntos avivan el espíritu navideño y reviven su romance, demostrando que el amor puede construirse incluso con desafíos. ¿DÓNDE VERLA?: Amazon Prime Video.
“Adiós, junio”: Un drama navideño, ópera prima de Kate Winslet como directora, donde la matriarca June (Helen Mirren) enfrenta una enfermedad terminal y convoca a sus cuatro hijos a casa, desatando viejos conflictos y revelando la complejidad del amor familiar, mientras June prepara su propia despedida con humor, obligando a sus hijos fracturados a unirse. ¿DÓNDE VERLA?: Netflix.
“La Navidad en sus manos 2”: Trata sobre el intento de la astuta directora de la empresa de juguetes Planet Toys de arruinar la Navidad secuestrando a Papá Noel, lo que lleva a Salva (Santiago Segura) y a su hijo adolescente a embarcarse en una misión mágica junto a un elfo y amigos para rescatarlo y salvar las fiestas, enfrentándose a un impostor que pide a los niños que gasten dinero en la tienda en lugar de pedir regalos. ¿DÓNDE VERLA?: Netflix.
“Una Navidad muy Jonas Brothers” : Se trata de una comedia navideña de Disney+ donde Kevin, Joe y Nick Jonas, tras terminar su gira en Londres, luchan por llegar a Nueva York a tiempo para Navidad, enfrentando obstáculos, malentendidos y pruebas a su vínculo fraternal, todo mientras lidian con sus roles en la banda y disfrutan de nuevas canciones y apariciones especiales, aprendiendo a reconectar con el espíritu navideño y entre ellos. Los hermanos Jonas alcanzaron la fama a mediados de los 2000, cuando eran adolescentes, y se convirtieron en ídolos juveniles gracias a sus canciones y películas de Disney. ¿DÓNDE VERLA?: Disney Plus.
“Nuestro secretito”: Si eres fan de Lindsay Lohan no te puedes perder: “Nuestro secretito”. Filme sobre varios enredos sentimentales para reír un poco y divertirse con el drama amoroso.Es una comedia romántica navideña protagonizada por Lindsay Lohan, Ian Harding y Kristin Chenoweth, perfecta para ver en estas fechas si buscas algo ligero y festivo. ¿DÓNDE VERLA?:Netflix.
"Klaus": es una película animada que cuenta el origen alternativo de Santa Claus, centrada en el egoísta cartero Jesper, enviado a la remota y gélida isla de Smeerensburg, donde las familias rivales no intercambian cartas; allí, Jesper se asocia con la maestra Alva y el solitario carpintero Klaus para llevar alegría a los niños, descubriendo que un acto amable puede desatar una cadena de generosidad y crear la magia navideña que conocemos, naciendo así la leyenda. ¿DÓNDE VERLA?:Netflix.
Grinch: gira en torno a una criatura verde y gruñona llamada el Grinch que odia la Navidad y vive aislado en el Monte Crumpit, observando con desdén los preparativos festivos del pueblo de Villa Quién. Decidido a arruinar la fiesta, planea robar todos los regalos y adornos navideños, disfrazándose de Papá Noel. Sin embargo, una niña llamada Cindy Lou Quién lo conmueve con su inocencia y amabilidad, llevándolo a descubrir que el verdadero espíritu de la Navidad no está en los objetos, sino en el amor, la generosidad y la comunidad, lo que hace que su corazón crezca y cambie su perspectiva para siempre. ¿DÓNDE VERLA?:Netflix y Amazon Prime.
"Mi Pobre Angelito": El joven Kevin McCallister se porta mal la noche antes de ir de viaje a París, por lo que su madre le obliga a dormir en el ático. Al día siguiente y con todas las prisas, la familia va al aeropuerto y se olvida de Kevin. Entonces el niño se despierta solo en casa y cree que ha hecho realidad su sueño de vivir sin familia. Sin embargo, el entusiasmo de Kevin se desvanece cuando descubre que dos delincuentes planean robar la casa de los McCallister y él deberá protegerla.¿DÓNDE VERLA?:Netflix y Amazon Prime.
"ELF" (El Duende): cuenta la historia de Buddy, un humano criado como elfo en el Polo Norte que viaja a Nueva York en busca de su padre biológico, un cínico editor de libros infantiles, descubriendo así su verdadera identidad y el verdadero significado de la Navidad mientras su inocencia choca con el mundo real y ayuda a revivir el espíritu navideño. ¿DÓNDE VERLA?: HBO Max y Amazon Prime.