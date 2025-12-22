15 películas navideñas para ver en “Streaming”

Grinch: gira en torno a una criatura verde y gruñona llamada el Grinch que odia la Navidad y vive aislado en el Monte Crumpit, observando con desdén los preparativos festivos del pueblo de Villa Quién. Decidido a arruinar la fiesta, planea robar todos los regalos y adornos navideños, disfrazándose de Papá Noel. Sin embargo, una niña llamada Cindy Lou Quién lo conmueve con su inocencia y amabilidad, llevándolo a descubrir que el verdadero espíritu de la Navidad no está en los objetos, sino en el amor, la generosidad y la comunidad, lo que hace que su corazón crezca y cambie su perspectiva para siempre. ¿DÓNDE VERLA?:Netflix y Amazon Prime.