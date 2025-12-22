Bota de Oro 2025: marcó y superó a Mbappé y Haaland; hay nuevo líder

9. Klaemint Olsen (NSÍ Runavík de la Primera División de las Islas Feroe) -- Delantero feroés ha marcado 26 goles esta temporada, el segundo con más tantos de la lista pero en esta liga el coeficiente de dificultad es de un punto por gol, es por ello que suma 26 pts en la clasificación de la Bota de Oro.