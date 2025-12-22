Bota de Oro 2025: marcó y superó a Mbappé y Haaland; hay nuevo líder

La lucha por la Bota de Oro 2025 sigue siendo intensa. Este fin de semana marcaron varios goleadores y el año cierra con un nuevo líder: ¡supera a Mbappé y Haaland!
El delantero francés del Real Madrid fue el ganador de la temporada pasada y para esta nueva apunta a dar la lucha, pero no pudo terminar en el primer lugar en el cierre del 2025.
El premio se entrega al mejor goleador de la temporada 2025-2026 en el fútbol de Europa. Conoce la lista de los mejores atacantes que van en la temporada.
15. Stefán Ingi Sigurdarson (Sandefjord Fotball de Noruega) -- El delantero islandés tiene 15 goles en la temporada 2025 - 2026 y suma 22.5 puntos.
14. Aleksandar Katai (Estrella Roja de Belgrado) -- El delantero serbio tiene 15 goles en la temporada 2025-2026 de la Liga de Serbia y acumula 22.5 puntos en la lucha por la Bota de Oro.
13. Leo Walta (IK Sirius Fotboll de la Liga de Suecia) -- El delantero finlandés lleva 16 goles y acumula 24 puntos en la tabla de la Bota de Oro.
12. Franculino Djú (Midtjylland de la Superliga de Dinamarca) -- El delantero bisauguineano ha marcado 16 goles en la temporada 2025-2026 y cuenta con 24 puntos.
11. Nahir Besara (Hammarby IF de la Primera División de Suecia) -- El centrocampista ha marcado 17 goles esta temporada y acumula 25.5 puntos.
10 - Kasper Hogh (Bodo/Glimt de Noruega) -- El delantero danés lleva 17 goles esta temporada y suma 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
9. Klaemint Olsen (NSÍ Runavík de la Primera División de las Islas Feroe) -- Delantero feroés ha marcado 26 goles esta temporada, el segundo con más tantos de la lista pero en esta liga el coeficiente de dificultad es de un punto por gol, es por ello que suma 26 pts en la clasificación de la Bota de Oro.
8. Ibrahim Diabaté ( GAIS de la Primera División de Suecia) -- El delantero marfileño cuenta con 18 goles y suma 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
7. Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08 de la Primera División de Noruega) -- El goleador noruego tiene 18 goles y 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
6. August Priske (Djurgårdens IF de la Primera División de Suecia) -- El delantero danés ha marcado 18 goles en esta temporada y acumula 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro.
5. Ayase Ueda ( Feyenoord de la Eredivisie de los Países Bajos) -- El delantero japonés ha sorprendido en esta temporada marcando 18 goles y suma 27 puntos.
4. Darko Lemajic (Rigas Futbols Skolas de la primera división de Letonia) -- El delantero serbio es el goleador con más tantos en este listado, cuenta con 29 goles y esta liga el coeficiente por gol es de un punto, suma 29 puntos.
3. Kylian Mbappé (Real Madrid de España) -- El delantero marcó de penal ante Sevilla el pasado sábado y llegó a 18 goles, sumando 36 puntos en la pelea de la Bota de Oro.
2. Erling Haaland (Manchester City) -- El delantero noruego anotó un nuevo doblete en el triunfo ante West Ham y alcanzó los 19 goles esta temporada de la Premier League, sumando 38 puntos.
1. Harry Kane (Bayern Múnich) -- El delantero inglés aprovechó este fin de semana y anotó en la goleada 0-4 ante el Heidenheim en la Bundesliga este domingo. Acumula 19 goles, sumando 38 puntos y cierra como líder de la Bota de Oro 2025 superando al noruego y francés.