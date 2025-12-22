Policía: peligrosa extorsionadora de la 18 operaba bajo órdenes dictadas en visitas conyugales

En una operación de impacto, y tras varios días de vigilancia y seguimiento, en el pasaje Junior, de la colonia Bográn de San Pedro Sula, Cortés, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), le dieron captura a una peligrosa extorsionadora de la pandilla 18.
La Policía señala que la arrestada sería una pieza clave en el área financiera dentro de la Pandilla 18 siendo conocida con el alias "La China".
Las investigaciones apuntan a que "La China" tiene seis años de ostentar el rango de "Hongra", cabecilla, dedicada a dar órdenes y recolectar fuertes sumas de dinero como cobros extorsivos.
En su expediente se detalla que al mes esta mujer recolectaba aproximadamente 100 mil lempiras como cobros extorsivos realizados mediante amenazas a muerte a comerciantes y transportistas del Valle de Sula.
Lo que eleva el perfil de peligrosidad de "La China", es su vínculo directo con la cúpula de la pandilla. Se reveló que es la pareja sentimental de alias "Smoking", un temido cabecilla recluido en el centro penal de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, "El Pozo".
"Smoking", fue capturado en el 2015 y cumple una condena por ser señalado como uno de los autores materiales del asesinato de la coordinadora regional del Ministerio Público Marlen Banegas y la fiscal Olga Eufragio hechos ocurridos en octubre del 2014.
La policía detalla que el modus operandi de "La China", sería utilizar las visitas conyugales al penal para recibir instrucciones directas de "Smoking". Desde esa celda de máxima seguridad, se dictaban las órdenes de extorsión que ella ejecutaba en las calles de San Pedro Sula, al exigir a transportistas y comerciantes cuantiosas sumas de dinero producto de la extorsión.
Desde esa celda de máxima seguridad, se dictaban las órdenes de extorsión que ella ejecutaba en las calles de San Pedro Sula, al exigir a transportistas y comerciantes cuantiosas sumas de dinero producto de la extorsión.
Al momento de su captura, los agentes de la Dipampco decomisaron dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, mismos que servirán como pruebas de la comisión del delito.
En ese sentido, la detenida fue remitida a la Fiscalía competente por suponerla responsable del delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.