¿Sueña con dirigir a Honduras? Troglio es contundente e impacta a Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

Ante los señalamientos de que la selección hondureña debería ser dirigida por un técnico europeo, Troglio respondió con firmeza y defendió su perfil: “Yo de los únicos pergaminos que puedo tener, conozco la idiosincrasia hondureña, conozco al jugador hondureño, dirigí en el país, conozco al fútbol, conozco a los jugadores”, afirmó.

“A mí lo que me interesa es entrar en una lista de 5 o 6 técnicos. Me gustaría decir, bueno, me han considerado, estoy entre 6 técnicos, 5 o 6 técnicos, ¿me toca o no me toca? Si me toca sería el hombre más feliz del mundo”, expresó Troglio, quien recordó que dirigir una Copa del Mundo sigue siendo una cuenta pendiente: “Yo siempre digo, jugué un mundial, me gustaría dirigir un mundial, es decir, clasificar y dirigir un mundial. Así que es una posibilidad, es una cuenta pendiente a la edad que tengo. A lo mejor unos años atrás prefería no selección, a mí me gusta el día a día, pero hoy sí”.

Pedro Troglio no ocultó su interés por la posibilidad de dirigir a la Selección de Honduras , aunque dejó claro que no se trata de una obsesión inmediata, sino de un anhelo profesional que encajaría con el momento de su carrera. En entrevista con El Cinco de Noche, el técnico argentino explicó que su principal aspiración es ser considerado entre los candidatos.

Para el entrenador, el trabajo en una selección nacional va más allá de lo táctico: “Creo que es muy importante a nivel selección el tema motivacional, porque vos agarrás un jugador que viene, no sé, de Escocia, el otro que viene de la MLS y en dos días tiene que armar un equipo de fútbol. Me parece que es mucho más motivacional que táctico y estratégico”, explicó.

En ese sentido, remarcó el valor simbólico de representar al país: “Es representar la camiseta hondureña, la satisfacción, el placer de defenderla con el corazón. Hay un montón de situaciones que hay que manejar y desde ese lugar, bueno, uno sueña poder hacerlo”.

Troglio analizó por qué la clasificación de Honduras se escapó en las últimas jornadas, apuntó a un momento puntual. “A ver, en el fútbol vos tenés buenos y malos momentos. Yo creo que tuviste un solo mal momento en la eliminatoria, que fue el partido de Nicaragua. Después no te hicieron más goles en cinco partidos. A veces los números son injustos, porque el número, con esos mismos números te podías haber clasificado en otro momento”.

Finalmente, el exentrenador de Olimpia habló desde lo emocional sobre el equipo Albo y la posibilidad de un regreso: "Ojalá que nunca tenga que volver porque significaría que Olimpia está bien. Si algún día vuelve, porque a Olimpia le pasó algo”, comentó. Troglio confesó que sigue de cerca al club y mantiene un fuerte vínculo afectivo. “Entonces, es claro que el deseo, ayer estábamos mirando el partido con Rafa, con todos los dirigentes, y uno espera que le vaya siempre bien, por el afecto enorme que le tengo al club”.

El argentino reconoció que Honduras fue un lugar donde encontró estabilidad y bienestar: “Todos saben que me hubiera quedado a vivir acá porque más cómodo que acá, ¿dónde vas a estar? Es decir, ganás, te tratan bien, vivís en una linda ciudad”, aunque explicó que la familia fue determinante en su decisión de marcharse. “Yo también tengo un golpe afectivo que es la familia, yo tengo dos hijos chiquitos, aparte de los grandes, que estuve seis años sin verlos. Entonces, eso me provocó la posibilidad de ir”.

Incluso, recordó que su regreso a Argentina no fue para competir por títulos. “Y de hecho, yo fui a Argentina a pelear descensos, ¿entendés? No a pelear campeonatos. Entonces, acá me había acostumbrado a otra vida, demasiado linda”.