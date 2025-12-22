A Lilian Padilla le tendieron una trampa para matarla: criminales usaron un sticker

San Pedro Sula

En el crimen de la ingeniera civil Lilian Elizabeth Padilla Martínez, inicialmente la Policía maneja la hipótesis que tendría como móvil problemas de extorsión o motivaciones pasionales. Las indagaciones indican que Lilian Elizabeth (de 37 años) presuntamente cayó en una trampa que le tendieron. Cuando la ingeniera fue ultimada el sábado iba a traer un paquete que le enviaron de Estados Unidos cerca de la zona donde fue asesinada. El crimen de la profesional ocurrió a eso de las 11:40 am en el bulevar Villas Mackay, entre la residencial Los Cedros y la residencial Villa Real, cuando se conducía en su camioneta marca Toyota Prado último modelo.

Las pesquisas policiales establecen que la ingeniera no acostumbraba manejar el carro ni hacer las diligencias, sino que siempre lo hacía su pareja sentimental. Los análisis de la Policía indican que a la camioneta le colocaron un sticker pequeño con el letrero Yeti en el vidrio trasero, para que los sicarios identificaran bien el carro y como señal de confirmación de que Lilian Elizabeth era la que iba conduciendo la camioneta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Según las averiguaciones de las autoridades, Padilla Martínez no usaba sticker en el automóvil. La Policía informó que la joven, que era la pareja sentimental de la ingeniera, al llegar a la escena del crimen, en un principio dijo que no conocía el carro porque le miró el sticker en el vidrio trasero de la cabina de la camioneta y manifestó que quería saber quién estaba adentro de la camioneta. El carro presentaba más de 25 perforaciones de bala y, al hacer el reconocimiento del cuerpo de Lilian Elizabeth, tenía siete heridas de arma de fuego.