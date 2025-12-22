Acribillan a balazos a DJ y socio de un centro nocturno en San Pedro Sula

San Pedro Sula

Un hecho violento se registró la noche del domingo en el sector de Río de Piedras, en la ciudad de San Pedro Sula, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado a disparos.

La víctima fue identificada como Luis Fernando Vásquez Obregón, de 31 años de edad, quien fue encontrado sin vida en el interior de un vehículo tipo pick-up Ford F-150.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo presentaba alrededor de diez impactos de arma de fuego.