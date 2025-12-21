Dos hermanos y un primo machetean y asfixian a su tío

Gracias, Lempira.

De manera flagrante fueron arrestados dos hermanos y un primo que le habrían quitado la vida a su tío, hecho ocurrido ayer sábado en el barrio El Censo.

Los ahora detenidos oscilan en edades de 23, 25 y 31 años, originarios y residentes en la misma localidad donde se suscitó el homicidio.

Según el informe policial, ayer en horas de la tarde, el fallecido de nombre Marvin Ulises Díaz se encontraba en estado de ebriedad en la aldea El Censo, cuando de pronto empezó a insultar a un sobrino, luego se dirigió a su casa a traer un machete.

Lo anterior hizo que uno de los sospechosos le quitara el machete y le propinara una herida en su cabeza, mientras los otros dos sospechosos lo tomaron de los brazos y lo ataron con un cable por el cuello hasta asfixiarlo, dejándolo tirado sobre el suelo, ya sin vida. Posterior a lo sucedido huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Las autorides policiales recibieron el reporte y comenzaron a realizar las diligencias investigativas de búsqueda de los presuntos responsables, quienes horas mas tardes fueron localizados en el barrio El Centro de ese mismo municipio.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Cuando los implicados fueron requiridos por los agentes, se les encontró prendas de vestir y un machete con manchas oscuras, supuesta sangre, por lo cua se presume sería la arma homicida.

Una vez detenidos, a los imputados se les leyeron sus derechos y fueron trasladados ante el Ministerio Público de la ciudad de Gracias para continuar con el debido proceso.