La madrugada de este domingo, un pavoroso incendio dejó en la calle a una familia ceibeña; el siniestro se registró en el barrio Mejía.
En la vivienda residía una pareja, sus dos hijos y una señora de la tercera edad. A pesar de los esfuerzos por rescatar sus bienes, las llamas devoraron todo a su paso, incluyendo dos vehículos que se encontraban en la propiedad.
Se informó que los dueños de la vivienda son reconocidos y queridos docentes de escuelas bilingües en La Ceiba, por lo que muchos residentes han mostrado su pesar por lo sucedido.
“Todo lo perdimos; lo importante es que pudimos salir a tiempo, sacar nuestros perritos, pero de ahí nada”, dijo Arthur Cameron, propietario de la casa.
Aunque el Cuerpo de Bomberos realizará el peritaje oficial para confirmar el origen de las llamas, las primeras hipótesis sugieren que un cortocircuito en el sistema eléctrico de la vivienda habría desencadenado la tragedia mientras la familia descansaba.
“Lo perdimos todo, nos quedamos solo con lo que llevamos puesto. Cuando bajamos vimos las llamas”, recalcó don Cameron.
La vivienda quedó reducida a escombros, dejando a cinco personas a la intemperie. Tras el siniestro, los centros educativos donde laboran los docentes han hecho un llamado a la solidaridad de la comunidad ceibeña.
Las instituciones han proporcionado los números de cuenta para quienes deseen colaborar.