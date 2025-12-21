Incendio en La Ceiba: Apreciados docentes pierden su hogar

La Ceiba

Una familia ceibeña quedó en la calle la madrugada de este domingo, luego de que un incendio consumiera por completo su vivienda de dos plantas y todas sus pertenencias. El siniestro ocurrió en el barrio Mejía.

En la vivienda residía una pareja, sus dos hijos y una señora de la tercera edad. A pesar de los esfuerzos por rescatar sus bienes, las llamas devoraron todo a su paso, incluyendo dos vehículos que se encontraban en la propiedad.

Se informó que los dueños de la vivienda son reconocidos y queridos docentes de escuelas bilingües en La Ceiba, por lo que muchos residentes han mostrado su pesar por lo sucedido.

"Todo lo perdimos; lo importante es que pudimos salir a tiempo, sacar nuestros perritos, pero de ahí nada", dijo Arthur Cameron, propietario de la casa.