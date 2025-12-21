Tres personas muertas deja tiroteo en una fiesta en Yoro

Yoro

Tres personas perdieron la vida y otras resultaron heridas en un hecho violento registrado anoche en la aldea de La Vega, Sulaco, Yoro.

De acuerdo con las informaciones preliminares, las dos víctimas mortales han sido identificadas como Gabriela Trejo, Emerson Pavón y Daniel Ulloa.

Según las versiones de los testigos, varios sujetos llegaron al lugar donde se desarrollaba una fiesta y dispararon contra algunos de los que allí estaban.

Los heridos, entre ellos un menor de edad, fueron trasladados en estado delicado al Hospital Manuel de Jesús Subirana.

Se espera que más detalles sobre este caso puedan surgir mientras las autoridades policiales investigan el caso.